Tenet Plus раскрыл комплектации кроссовера L6

В комплектацию «Элегант» вошёл расширенный зимний пакет: дистанционный запуск двигателя, обогрев всех сидений (первого и второго рядов), руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

В версии «Ультра» Tenet Plus L6 оснащается панорамной крышей с люком и электроприводом багажника. За звук отвечает аудиосистема SONY с восемью динамиками. Передние сиденья оборудованы вентиляцией, а кресло водителя — электрорегулировкой поясничного упора в четырёх направлениях.

Дизайн Tenet Plus L6 во всех комплектациях строится вокруг массивной решётки с бриллиантовым рисунком и узких светодиодных ДХО. Корму отличает горизонтальная световая полоса фонарей, а глубокий красный цвет задней оптики с длиной волны 624 нм повышает заметность автомобиля на дороге. Контрастный обвес нижней части кузова придаёт кроссоверу характер и защищает от повреждений.

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