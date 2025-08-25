Новости
Стартовало производство второй модели новой марки Tenet

Автомобили собирают по полному циклу
В Калуге запустили сборку второй модели Tenet — кроссовера T4. Это компактный семейный SUV, который составит компанию более крупному T7, недавно получившему ценник. Кроссоверы производят на мощностях завода в Калужской области, некогда принадлежащему Volkswagen, а бренд запущен совместными усилиями российского холдинга AGR и китайской компании Defetoo. Помимо T4 и T7, известно об еще двух моделях, которые войдут в его линейку.
Tenet T4
Tenet описывает T4 как «современный семейный компактный кроссовер». Это самая скромная по габаритам модель нового бренда, в основе которой китайский Chery Tiggo 4. Россиянам SUV предложат с 1,5- и 1,6-литровым моторами.

В AGR отмечают, что перед запуском производства полного цикла на калужском заводе была проведена масштабная инженерная подготовка. Так, были модернизированы сварочный и окрасочный цеха, улучшена сборочная линия и обновлены системы контроля качества.

Участки перенастроили под новые модели, выпустив несколько десятков кузовов и проверив на стойкость лакокрасочное покрытие. Отмечается, что машины подготовлены к эксплуатации в российских условиях и дополнительно обработаны от коррозии.

Помимо T4 и T7, в линейку марки войдут T8 и T9, также представляющие собой Chery с другими шильдиками. Интересно, что T8 совсем недавно называли «первенцем» Tenet, но его продажи еще не запущены, и дата старта неизвестна. T9, вероятно, дебютирует последним из четверки.

