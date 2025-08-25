Стартовало производство второй модели новой марки Tenet

Стартовало производство второй модели новой марки TenetАвтомобили собирают по полному циклу
Tenet описывает T4 как «современный семейный компактный кроссовер». Это самая скромная по габаритам модель нового бренда, в основе которой китайский Chery Tiggo 4. Россиянам SUV предложат с 1,5- и 1,6-литровым моторами.
В AGR отмечают, что перед запуском производства полного цикла на калужском заводе была проведена масштабная инженерная подготовка. Так, были модернизированы сварочный и окрасочный цеха, улучшена сборочная линия и обновлены системы контроля качества.
Участки перенастроили под новые модели, выпустив несколько десятков кузовов и проверив на стойкость лакокрасочное покрытие. Отмечается, что машины подготовлены к эксплуатации в российских условиях и дополнительно обработаны от коррозии.
Помимо T4 и T7, в линейку марки войдут T8 и T9, также представляющие собой Chery с другими шильдиками. Интересно, что T8 совсем недавно называли «первенцем» Tenet, но его продажи еще не запущены, и дата старта неизвестна. T9, вероятно, дебютирует последним из четверки.