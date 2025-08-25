Стартовало производство второй модели новой марки Tenet

Tenet описывает T4 как «современный семейный компактный кроссовер». Это самая скромная по габаритам модель нового бренда, в основе которой китайский Chery Tiggo 4. Россиянам SUV предложат с 1,5- и 1,6-литровым моторами.

В AGR отмечают, что перед запуском производства полного цикла на калужском заводе была проведена масштабная инженерная подготовка. Так, были модернизированы сварочный и окрасочный цеха, улучшена сборочная линия и обновлены системы контроля качества.