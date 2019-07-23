Главный по интерьерам Tesla перешел в Apple

Издание Bloomberg пишет, что в Tesla МакМанус отвечал за интерьерную и экстерьерную часть разработок, аналогичную должность до этого он занимал в Aston Martin Lagonda. Кроме того, МакМанус успел поработать в Jaguar Land Rover и Bentley. В Tesla МакМанус пришел в 2015 году, у него большой опыт работы промышленным дизайнером и разработчиком отдельных элементов внешности и салона.

TechCrunch связывает новое назначение в Apple с возобновлением работы над беспилотником: в начале 2019 года в компанию вернулась группа из 200 сотрудников, ранее участвовавших в проекте. Представитель Apple заявил, что «собрана талантливая команда инженеров и сейчас она работает над системами автономного вождения и сопряженными технологиями».