Tesla потеряла полмиллиарда долларов

По итогам прошлого года Tesla потеряла 976 миллионов долларов, а выручка составила 21,4 миллиарда. При этом летом 2018 года компания была близка к банкротству, так как ежечасно «сжигала» по 480 тысяч долларов в час. Однако в четвертом квартале автопроизводителю удалось поправить свое положение и заработать 139 миллионов долларов. После этого Илон Маск выступил с обещанием о том, что каждый следующий квартал будет для «Теслы» прибыльным.