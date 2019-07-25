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14:46

Tesla потеряла полмиллиарда долларов

В апреле-июне автопроизводитель отгрузил клиентам более 95,2 тысячи электромобилей, но это не уберегло его от финансовых убытков

Компания Tesla опубликовала финансовые результаты второго квартала 2019 года, который завершился 30 июня и стал для нее рекордным по количеству переданных владельцам машин. Убыток составил 408 миллионов долларов, что вдвое выше прогнозов аналитиков.

Примерно 117 миллионов долларов из полумиллиарда автопроизводитель потерял в ходе реструктуризации, а маржа в свою очередь снизилась до 19 процентов против 20 в первом квартале текущего года. Выручка выросла на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 6,35 миллиарда долларов.

Посмотрите, как собирают Tesla Model 3 на заводе во Фримонте

Ранее завод Tesla уличили в починке Model 3 с помощью изоленты и нечеловеческих условиях труда. В самой компании эту информацию назвали «анекдотами» сотрудников.

Говоря о капитальных расходах в 2019 году, представители бренда озвучили цифру 1,5-2 миллиарда долларов. Ранее прогноз составлял 2-2,5 миллиарда долларов. Часть этой суммы инвестировали в новый завод Tesla, который до конца 2019 года откроется в Шанхае, другая часть пойдет на запуск производства Model Y и Semi, а также на расширение сети зарядных станций.

По итогам прошлого года Tesla потеряла 976 миллионов долларов, а выручка составила 21,4 миллиарда. При этом летом 2018 года компания была близка к банкротству, так как ежечасно «сжигала» по 480 тысяч долларов в час. Однако в четвертом квартале автопроизводителю удалось поправить свое положение и заработать 139 миллионов долларов. После этого Илон Маск выступил с обещанием о том, что каждый следующий квартал будет для «Теслы» прибыльным.

Источник: Tesla