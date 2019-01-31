Tesla потеряла за год миллиард долларов

По словам главы Tesla Илона Маска, летом 2018 года компания была близка к банкротству. Эксперты предсказывали, что к августу производитель полностью исчерпает запас средств: на тот момент Tesla «сжигала» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час.

Однако предпринятые советом директоров меры, как уточнил Маск, позволили исправить положение. В частности, был сокращен штат сотрудников, отменен бесплатный доступ к фирменным зарядным станциями и прекращено действие реферальной программы. За счет этих мер в четвертом квартале Tesla заработала 139 миллионов долларов.