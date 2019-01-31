Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:50

Tesla потеряла за год миллиард долларов

За два года убытки компании составили 2,85 миллиарда долларов

За прошлый год компания Tesla потеряла 976 миллионов долларов. При этом общая выручка производителя достигла 21,4 миллиарда долларов, что на 82 процента больше, чем в 2017-м. Такие данные содержатся в финансовом отчете по итогам работы компании.

В каких историях успел засветиться автопилот «Теслы»

По словам главы Tesla Илона Маска, летом 2018 года компания была близка к банкротству. Эксперты предсказывали, что к августу производитель полностью исчерпает запас средств: на тот момент Tesla «сжигала» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час.

Однако предпринятые советом директоров меры, как уточнил Маск, позволили исправить положение. В частности, был сокращен штат сотрудников, отменен бесплатный доступ к фирменным зарядным станциями и прекращено действие реферальной программы. За счет этих мер в четвертом квартале Tesla заработала 139 миллионов долларов.

Загрузка...

В четвертом квартале 2018 года Tesla поставила клиентам 63 359 экземпляров Model 3, а также более 27 тысяч Model S и Model X. В январе 2019-го началось производство Model 3 в Европе и Китае. Пиковые объемы производства самого доступного электрокара марки в отдельные периоды достигали семи тысяч автомобилей в неделю. Всего за 2018 год Tesla продала 239 475 электрокаров.

Бывший вице-президент GM считает, что Tesla не доживет до 2019 года

Маск пообещал, что каждый следующий квартал будет для «Теслы» прибыльным. Также он рассчитывает на 50-процентный рост производства и продаж. Кроме того, к лету должна появиться новая модель марки пикап.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...