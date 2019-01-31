Tesla потеряла за год миллиард долларов

По словам главы Tesla Илона Маска, летом 2018 года компания была близка к банкротству. Эксперты предсказывали, что к августу производитель полностью исчерпает запас средств: на тот момент Tesla «сжигала» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час.
Однако предпринятые советом директоров меры, как уточнил Маск, позволили исправить положение. В частности, был сокращен штат сотрудников, отменен бесплатный доступ к фирменным зарядным станциями и прекращено действие реферальной программы. За счет этих мер в четвертом квартале Tesla заработала 139 миллионов долларов.
В четвертом квартале 2018 года Tesla поставила клиентам 63 359 экземпляров Model 3, а также более 27 тысяч Model S и Model X. В январе 2019-го началось производство Model 3 в Европе и Китае. Пиковые объемы производства самого доступного электрокара марки в отдельные периоды достигали семи тысяч автомобилей в неделю. Всего за 2018 год Tesla продала 239 475 электрокаров.
Маск пообещал, что каждый следующий квартал будет для «Теслы» прибыльным. Также он рассчитывает на 50-процентный рост производства и продаж. Кроме того, к лету должна появиться новая модель марки – пикап.