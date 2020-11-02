Tesla оштрафовали на миллионы евро за неправильную утилизацию батарей

В соответствии с немецким законом, отслужившие батареи необходимо утилизировать безопасным для окружающей среды методом. Однако для этого необходимо обращаться к специализированным предприятиям, имеющим необходимое оборудование. В Германии существует всего одна такая компания, способная утилизировать аккумуляторы в промышленных масштабах, – Redux, использующая технологии восстановления меди, никеля и кобальта.
По данным Automotive News, жалобу на Tesla подало Федеральное министерство окружающей среды Германии, утверждающее, что американская компания игнорирует закон об утилизации. Tesla сообщила о штрафе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и открестилась от обвинений. В компании сообщили, что аккумуляторы в обязательном порядке отправляются на переработку, а штраф связали с «административными формальностями».
«Мы подали возражение и считаем, что ситуация не сможет оказать существенное негативное влияние на наш бизнес», – говорится в заявлении Tesla.
Automotive News
В Германии появится город, в который не пустят автомобили
Предприятие Gigafactory под номером 4 достроят в немецкой коммуне Грюнхайде в конце 2021 года. С конвейера нового завода будут сходить электрокары Model 3 и Model Y, а также батареи и электрические силовые установки.
Это не первая жалоба, касающаяся сохранности окружающей среды, с которой Tesla пришлось столкнуться Tesla в Европе. В начале нынешнего года экоактивисты подали иск против компании с требованием остановить вырубку 92 гектаров леса под стройплощадку «Гигафабрики». Однако высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск экологов, разрешив «Тесле» вырубать деревья.