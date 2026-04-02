Опубликовано 02 апреля 2026, 18:46
Tesla окончательно сняла с производства Model S и Model X

Tesla сняла с производства Model S и Model X, чтобы сосредоточиться на роботах-гуманоидах. На сайте производителя теперь нельзя выбрать и заказать эти модели — доступны только автомобили из остатков дилерских запасов, сообщает The Drive.
Tesla Model Y
© Tesla
Алексей Морозов
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что электромобили Tesla Model S и Model X официально завершили свой жизненный цикл. Это не первоапрельская шутка, заявил глава компании на своей странице в соцсети.

Таким образом, седаны Model S и кроссоверы Model X, которые были первыми массовыми моделями марки, уходят в историю. Намёки на их скорое исчезновение Маск делал ещё во время конференции, посвящённой итогам января.

Решение принято в рамках стратегии полного перехода Tesla на разработку роботов и, вероятно, более доступных электромобилей.

Источник:The Drive
#Tesla
#Автопром