Tesla окончательно сняла с производства Model S и Model X

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что электромобили Tesla Model S и Model X официально завершили свой жизненный цикл. Это не первоапрельская шутка, заявил глава компании на своей странице в соцсети.

Таким образом, седаны Model S и кроссоверы Model X, которые были первыми массовыми моделями марки, уходят в историю. Намёки на их скорое исчезновение Маск делал ещё во время конференции, посвящённой итогам января.

Решение принято в рамках стратегии полного перехода Tesla на разработку роботов и, вероятно, более доступных электромобилей.

