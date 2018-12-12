Маск напомнил о пикапе Tesla и пообещал показать прототип в следующем году

О потенциальном пикапе Tesla по-прежнему мало информации. Из твитов Маска известно, что стандартными для грузовика станут двухмоторная силовая установка, самовыравнивающаяся подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик и набор сенсоров с 360-градусным обзором. Кроме того, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров.