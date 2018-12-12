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10:07

Маск напомнил о пикапе Tesla и пообещал показать прототип в следующем году

На одной зарядке грузовик сможет проезжать до 805 километров

Глава Tesla Илон Маск уточнил дату презентации прототипа электрического пикапа. В ответ на вопрос одного из подписчиков в твиттере он сказал, что очень бы хотел показать машину уже в следующем году.

О потенциальном пикапе Tesla по-прежнему мало информации. Из твитов Маска известно, что стандартными для грузовика станут двухмоторная силовая установка, самовыравнивающаяся подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик и набор сенсоров с 360-градусным обзором. Кроме того, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров.

После выхода на рынок Tesla придется конкурировать со стартапом Rivian, который на автосалоне в Лос-Анджелесе показал серийную версию электрического пикапа R1T. Грузовик получил 360-миллиметровый дорожный просвет, четырехмоторную силовую установку (760 сил и 1120 Нм момента), адаптивную подвеску и уникальный сквозной багажный отсек, расположенный за кабиной. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.

Rivian R1T

Еще одним конкурентом Tesla станет Bollinger B2 с гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки. Bollinger B2 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента с питанием от батареи емкостью 120 киловатт-часов. На одной зарядке B2 будет проезжать до 320 километров.

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