Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla

Премьера прототипа электрического пикапа должна состояться в этом году, но о модели по-прежнему мало информации. Из твитов Маска известно, что в базовое оснащение грузовика войдёт двухмоторная силовая установка, подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик. Дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров.