Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы

Заявление Маска прозвучало в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался впечатлен работой автопилота. Комплекс, состоящий из камер, радаров и ультразвуковых датчиков, недавно получил обновление, в котором улучшена работа функции Navigate on Autopilot. Она может самостоятельно съезжать на примыкающие к шоссе дороги и справляться с развязками. Однако если раньше для совершения маневра требовалось подтверждение водителя, то теперь Autopilot может делать все самостоятельно.