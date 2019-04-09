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13:00

Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы

Такая функция может появиться в будущих обновлениях системы

Систему автопилота на моделях Tesla обучат объезжать ямы. О возможном появлении такой функции в настройках системы заявил глава американской компании Илон Маск.

Заявление Маска прозвучало в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался впечатлен работой автопилота. Комплекс, состоящий из камер, радаров и ультразвуковых датчиков, недавно получил обновление, в котором улучшена работа функции Navigate on Autopilot. Она может самостоятельно съезжать на примыкающие к шоссе дороги и справляться с развязками. Однако если раньше для совершения маневра требовалось подтверждение водителя, то теперь Autopilot может делать все самостоятельно.

Ранее в «Теслах» появился «собачий режим». Он разработан для защиты собак в салоне автомобилей в жаркое время года. При его активации закрываются двери и окна, но аудиосистема и климат-контроль продолжают работать. Вдобавок на дисплее вводится сообщение: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».

«Собачий режи» в Tesla

Также Tesla представила режим охраны автомобиля под названием Sentry Mode. Если электрокар попытаются угнать, система будет проигрывать органную токкату и фугу (ре минор) Иоганна Себастьяна Баха.

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