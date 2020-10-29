Tesla предложит клиентам радио за 40 тысяч рублей

В последние годы Tesla разработала несколько новых функций для мультимедийных систем: например, стриминговый сервис Tesla Theater, Tesla Arcade с набором видеоигр и возможность обновления «по воздуху». Новые «Теслы» также получили встроенный видеорегистратор TeslaCam и охранный режим Sentry Mode, защищающий электрокары от угона.

Многие из новых функций оказались недоступны на старых Model S и Model X. Их владельцам компания предложила полноценное обновление мультимедийной системы стоимостью 2500 долларов, или почти 200 000 рублей по текущему курсу.

Но не все остались довольны новой системой: ряд пользователей пожаловался на проблемы с программным обеспечением, а также на отсутствие обычного радио, которое имелось в старой «мультимедийке». Новая версия позволяет слушать музыку, в том числе радио, только через интернет.

Для таких владельцев Tesla решила разработать дополнительную ретро-опцию: приёмник, работающий в диапазонах FM и AM, а также настраиваемый на частоты американской Sirius XM. «Апгрейд» мультимедийной системы, который обойдётся владельцам Tesla в 500 долларов (почти 40 000 рублей), будет доступен до конца нынешнего года.

Однако установить радио можно будет только после основного обновления. Таким образом, чтобы получить новую мультимедийную систему с классическим приёмником, обладателям старых Tesla придётся выложить 3000 долларов (около 240 000 рублей).