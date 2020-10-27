Tesla вложит рекордные 12 миллиардов долларов в новые заводы

В нынешнем году затраты на производство составят порядка 3,5 миллиарда долларов, говорится в отчёте компании за третий квартал. Уже в 2021 году они вырастут до шести миллиардов долларов, и столько же будет потрачено в 2022 году.

Выделенные средства направят на развитие заводов в трёх частях света – Азии, США и Европе. Речь идёт о новых мощностях на «Гигафабрике» Tesla в Шанхае, открывшейся в начале нынешнего года, а также о строящихся предприятиях в Техасе и в окрестностях Берлина.

Что касается продуктов, то дополнительные средства будут вложены в сборочные линии кроссовера Model Y, которые появятся на трёх новых заводах. Так же инвестиции направят на разработку солнечных панелей Solar Roof – блока батарей, которые будут подзаряжать аккумулятор во время стоянки. Такая разработка есть и у других производителей: «солнечной крышей» оснащаются гибридные Hyundai Sonata, а у Ford имеется патент на раскладные солнечные панели для электрокаров.