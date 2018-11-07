Итальянцы захотели переделать лифтбек Tesla Model S в родстер

Универсал Tesla Model S сделали на базе модификации P90D. Заднюю часть автомобиля целиком выполнили из углепластика. Чтобы сохранить работоспособность системы автономного управления, специалисты Qwest консультировались с инженерами Tesla. Вариант от RemetzCar получил новые кузовные панели из алюминия и дверь багажника с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.
В октябре Ares Design представило финальный вариант дизайна гранд-турера, повторяющего облик переднемоторного Ferrari 412 80-х годов. Построенный на агрегатах GTC4 Lusso суперкар получит полностью новый кузов со стилизованным под оригинальную модель деталями.