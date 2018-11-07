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17:47

Итальянцы захотели переделать лифтбек Tesla Model S в родстер

Двухместный вариант электрокара построит ателье Ares Design

Ателье Ares Design, руководит которым бывший генеральный директор Lotus Дэни Бахар, показало первый эскиз родстера на базе электрокара Tesla Model S. Судя по изображению, от исходника двухдверка будет отличаться аэродинамическим обвесом, декоративными деталями экстерьера, колесами, а также парой обтекателей за спинками сидений.

Ares Design может стать первой компанией решившийся на переделку Model S в двухдверный родстер, хотя примеры успешной трансформации электрокара в универсал и четырёхдверный «шутинг-брейк» уже имеются. Первый построила британская компания Qwest, второй — голландское ателье RemetzCar.

Шутинг-брейк Tesla Model S от RemetzCar.

Универсал Tesla Model S сделали на базе модификации P90D. Заднюю часть автомобиля целиком выполнили из углепластика. Чтобы сохранить работоспособность системы автономного управления, специалисты Qwest консультировались с инженерами Tesla. Вариант от RemetzCar получил новые кузовные панели из алюминия и дверь багажника с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

Ретрокупе Project Pony от Ares Design.

В октябре Ares Design представило финальный вариант дизайна гранд-турера, повторяющего облик переднемоторного Ferrari 412 80-х годов. Построенный на агрегатах GTC4 Lusso суперкар получит полностью новый кузов со стилизованным под оригинальную модель деталями.

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