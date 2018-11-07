Итальянцы захотели переделать лифтбек Tesla Model S в родстер

Ares Design может стать первой компанией решившийся на переделку Model S в двухдверный родстер, хотя примеры успешной трансформации электрокара в универсал и четырёхдверный «шутинг-брейк» уже имеются. Первый построила британская компания Qwest, второй — голландское ателье RemetzCar.