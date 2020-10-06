У нового Tesla Model Y сдуло крышу во время движения

Новой историей о дефектах электрокаров американского бренда поделился на Reddit и в Twitter владелец только что купленного Model Y. Они вместе с сыном возвращались домой из дилерского центра сразу после следки по покупке электрокара. В какой-то момент мужчины услышали сильный шум ветра и предположили, что открылось одно из боковых окон.
Но проблема оказалась в том, что ветром сдуло стеклянную крышу Model Y. Водитель сразу позвонил в полицию и предупредил, что на трассе могут валяться осколки конструкции, после чего автомобиль вернули дилеру.
Twitter.com/TheNastyNat
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Менеджер, оформлявший сделку, выдвинул предположение, что либо на заводе крышу забыли приклеить, либо у проданной машины была дефектная прокладка. Продавец пообещал бесплатно отремонтировать электрокар, однако покупатель отказался – он рассматривает возможности отказаться от покупки и вернуть полную стоимость.
Помимо этого случая, а также ситуации с развалившееся подвеской Model S, известно и о других неприятностях с электромобилями. Например, у Model 3 всего через месяц после покупки отвалился руль во время движения, а другой электрокар потерял бампер на дороге.