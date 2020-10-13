Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка

Электрокары Tesla оснащены системой видеонаблюдения Sentry Mode, которая использует камеры автопилота, установленные на автомобиле. Для этого владельцу требуется подключить накопитель с одному из USB-входов в салоне. Система была интегрирована с целью защиты от злоумышленников, и не раз помогала стражам порядка ловить их при помощи видеозаписей.
Однако та же Sentry Mode нередко становится невольной причиной взломов: прознавшие о «способностях» Tesla воры всё чаще вламываются в машины с целью похищения накопителей с компрометирующими записями, разбивая стёкла и попутно вынося из салона ценные вещи.
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Как сообщает Electrek, рестайлинговая Tesla Model 3 обзаведётся ещё одним USB-разъёмом, размещённым в левом верхнем углу бардачка – таким образом, накопитель можно будет оставить в нём. У бардачков на Model 3 и Model Y отсутствуют физические кнопки: открыть их можно только с помощью центрального тачскрина и PIN-кода.
В числе других изменений Model 3 – иная оптика и отсутствие хрома в экстерьере, новое рулевое колесо, а также улучшенная шумоизоляция и электропривод двери багажника.
Tesla актуальной версии предлагается с задним или полным приводом и запасом хода без подзарядки от 418 до 499 километров. Самая мощная версия Performance разгоняется с места до 60 миль в час за 3,3 секунды.
Минувшим летом бортовые камеры Tesla засняли угон Porshe 911 Carrera, который стоял рядом на парковке. Благодаря записям о преступлении доложили полиции, а похищенный Porsche в скором времени обнаружили в соседнем городе Ла-Эльяна.