Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка

Электрокары Tesla оснащены системой видеонаблюдения Sentry Mode, которая использует камеры автопилота, установленные на автомобиле. Для этого владельцу требуется подключить накопитель с одному из USB-входов в салоне. Система была интегрирована с целью защиты от злоумышленников, и не раз помогала стражам порядка ловить их при помощи видеозаписей.

Однако та же Sentry Mode нередко становится невольной причиной взломов: прознавшие о «способностях» Tesla воры всё чаще вламываются в машины с целью похищения накопителей с компрометирующими записями, разбивая стёкла и попутно вынося из салона ценные вещи.