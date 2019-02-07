Tesla Roadster провела в космосе год. И удалилась от Земли на 364 миллиона километров

В ракете автомобиль использовался в качестве «симулятора массы». Изначально предполагалось, что родстер доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, которая позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Но из-за того, что вторая ступень Falcon Heavy разогнала машину слишком сильно, выйти на орбиту не удалось. Она прошла мимо «красной планеты» и направилась к поясу астероидов — месту скопления множества космических объектов, которое находится между орбитами Марса и Юпитера.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.
На сайте WhereIsRoadster в режиме реального времени отслеживает расстояние, на которое «Тесла» удалилась от Земли, Марса и Солнца, а также ее скорость. Так, расстояние от Солнца сейчас составляет 232,3 миллиона километров, а от Марса – 263,5 миллиона километров. От Земли автомобиль удаляется со скоростью 7900 километров в час.
Агентство NASA внесло Tesla Roadster в список космических объектов. А командование военно-космических сил ВВС США признало электрокар спутником.