Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:43

Tesla Roadster провела в космосе год. И удалилась от Земли на 364 миллиона километров

Сейчас автомобиль движется со скоростью около 7900 километров в час

За год в космосе автомобиль Tesla Roadster удалился от Земли на 364,5 миллиона километров. Запуск машины с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, принадлежащего компании SpaceX, состоялся 6 февраля прошлого года.
Загрузка...

В ракете автомобиль использовался в качестве «симулятора массы». Изначально предполагалось, что родстер доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, которая позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Но из-за того, что вторая ступень Falcon Heavy разогнала машину слишком сильно, выйти на орбиту не удалось. Она прошла мимо «красной планеты» и направилась к поясу астероидов — месту скопления множества космических объектов, которое находится между орбитами Марса и Юпитера.

На сайте WhereIsRoadster в режиме реального времени отслеживает расстояние, на которое «Тесла» удалилась от Земли, Марса и Солнца, а также ее скорость. Так, расстояние от Солнца сейчас составляет 232,3 миллиона километров, а от Марса 263,5 миллиона километров. От Земли автомобиль удаляется со скоростью 7900 километров в час.

Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая

Агентство NASA внесло Tesla Roadster в список космических объектов. А командование военно-космических сил ВВС США признало электрокар спутником.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...