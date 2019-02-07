Tesla Roadster провела в космосе год. И удалилась от Земли на 364 миллиона километров

В ракете автомобиль использовался в качестве «симулятора массы». Изначально предполагалось, что родстер доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, которая позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Но из-за того, что вторая ступень Falcon Heavy разогнала машину слишком сильно, выйти на орбиту не удалось. Она прошла мимо «красной планеты» и направилась к поясу астероидов — месту скопления множества космических объектов, которое находится между орбитами Марса и Юпитера.