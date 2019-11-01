Tesla Model S получила прибавку к мощности, чтобы обогнать Porsche Taycan

Ранее в Сети появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D: немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.

Этот результат оказался неожиданным. Дело в том, что заявление время разгона до 100 километров в час у Taycan Turbo S с 761-сильной установкой составляет 2,8 секунды. Это на 0,2 десятые медленнее, чем у Model S P100D, а значит «на бумаге» победить должна была именно Tesla.