Tesla Model S получила прибавку к мощности, чтобы обогнать Porsche Taycan

Ранее в Сети появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D: немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.
Этот результат оказался неожиданным. Дело в том, что заявление время разгона до 100 километров в час у Taycan Turbo S с 761-сильной установкой составляет 2,8 секунды. Это на 0,2 десятые медленнее, чем у Model S P100D, а значит «на бумаге» победить должна была именно Tesla.
Однако с недавно вышедшим обновлением Model S сможет не только обогнать Taycan, но и быстрее разогнаться до «сотни», заверил Илон Маск в Twitter. Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция – автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, до работы или дома, еще до того, как водитель задаст пункт назначения.
Ранее стало известно, что Tesla Model S готовится установить рекорд скорости на Нюрбургринге. Для этого используется прототип с новой трехмоторной силовой установкой. На недавних тестах засветился электромобиль, оснащенный гигантским антикрылом.