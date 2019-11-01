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12:43

Tesla Model S получила прибавку к мощности, чтобы обогнать Porsche Taycan

С новым программным обновлением отдача электрической установки возрастет на 50 лошадиных сил

Компания Tesla выпустила очередное обновление программного обеспечения для Model S, в результате которого пиковая мощность силовой установки увеличилась: прибавка составила 50 лошадиных сил. По словам Илона Маска, это позволит электромобилю обогнать конкурента Porsche Taycan в заезде на четверть мили.

Ранее в Сети появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D: немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.

Этот результат оказался неожиданным. Дело в том, что заявление время разгона до 100 километров в час у Taycan Turbo S с 761-сильной установкой составляет 2,8 секунды. Это на 0,2 десятые медленнее, чем у Model S P100D, а значит «на бумаге» победить должна была именно Tesla.

Однако с недавно вышедшим обновлением Model S сможет не только обогнать Taycan, но и быстрее разогнаться до «сотни», заверил Илон Маск в Twitter. Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, до работы или дома, еще до того, как водитель задаст пункт назначения.

Ранее стало известно, что Tesla Model S готовится установить рекорд скорости на Нюрбургринге. Для этого используется прототип с новой трехмоторной силовой установкой. На недавних тестах засветился электромобиль, оснащенный гигантским антикрылом.