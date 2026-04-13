Опубликовано 13 апреля 2026, 08:58
Tesla выпустила Model S и Model X, которые можно купить только по приглашению
Tesla подготовила сверхлимитированную серию моделей Model S и Model X. В издание Signature Edition войдут 250 седанов Tesla Model S Plaid и 100 кроссоверов Tesla Model X Plaid, которые будут доступны для покупки только по особому приглашению. Стоимость каждой машины составит 159 тыс. долларов, что сразу на 35 тыс. долларов дороже стандартных аналогов.
© Tesla
Приглашения купить экземпляры из особой серии будут разосланы по электронной почте избранным владельцам Tesla. Сами машины будут отличаться эксклюзивным цветом кузова «гранатовый красный», а также специальным декором.
Так, автомобили получат эмблемы, накладки и даже суппорты карбон-керамических тормозов золотистого цвета. Салоны будут отделаны алькантарой белого цвета.
Кроме того, покупатель получит продвинутый автопилот, бесплатную пожизненную зарядку, четыре года премиального сервиса и особый памятный брелок.
Трёхмоторная Tesla Model X Plaid (1034 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а Tesla Model S Plaid (1034 л.с.) проделывает упражнение за 1,99 с.
Читайте также:
- Волгатлас: марка Volga представила свою третью модель
- В Россию придёт ещё одна китайская марка автомобилей
- Haval обновит российскую версию кроссовера Jolion
Источник:Tesla
Автор:Алексей Кованов