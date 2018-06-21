Видео: грузовик Tesla проехал по мосту «Золотые Ворота»

Грузовик Tesla Semi проехал по мосту «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Короткий ролик, демонстрирующий автомобиль, опубликован в твиттере американского производителя.

Грузовик «Теслы», дебютировавший в ноябре прошлого года, приводится в движение четырьмя электромоторами. Их мощность пока не называется. При этом известно, что при полной загрузке с 36-тонным прицепом машина сможет набирать сто километров в час за 20 секунд. «Пустой» грузовик без прицепа достигнет этой же отметки примерно за пять секунд.

Запас хода грузовика составит 805 километров. Для зарядки батарей планируется использовать специальные высокомощные станции, которые расположат на стоянках грузовиков и вдоль основных магистралей США. За полчаса на таких «заправках» запас хода увеличится с нуля до 640 километров.

Видео пользователя My Tesla Adventure с youtube.com

На данный момент «Тесла» принимает предзаказы на грузовик. Стоимость – от 150 тысяч долларов. Модель уже заказали многие компании, включая PepsiCo, Bee’ah, Anheuser-Busch. Служба доставки UPS сделала крупнейший заказ – 125 тягачей.

Выпуск грузовика начнется в 2019 году.