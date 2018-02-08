«Тесла» потеряла за 2017 год два миллиарда долларов

Компания Tesla завершила четвертый квартал 2017 года с рекордным убытком — 771 миллион долларов. При этом квартальная выручка составила 3,29 миллиарда долларов, что на 44 процента больше аналогичного периода прошлого года. Всего же за 2017 год чистый убыток марки составил 2,24 миллиарда долларов против 773 миллионов в 2016-м.

В четвертом квартале Tesla доставила клиентам 29 тысяч 967 автомобилей. В том числе 28 тысяч 425 экземпляров Model S и Model X, а также 1542 седана Model 3 (произведено при этом 2425 штуки). Всего за 2017 год Tesla отгрузила более 102 тысяч автомобилей при планируемом объеме в 100 тысяч.

Компания также ограничила производство Model S и Model X до 22 тысяч 137 экземпляров, объяснив это перераспределением производственных ресурсов в пользу Model 3. К концу первого квартала текущего года Tesla рассчитывает выйти на уровень выпуска 2500 машин в неделю, к середине года — пять тысяч.

Бывший вице-президент GM Боб Лутц, неоднократно критиковавший Tesla, считает, что компания не доживет до 2019 года. Причиной он называет скорость сжигания капитала: по данным Bloomberg, это восемь тысяч долларов в минуту. Он также считает, что через 25 лет Model S станет коллекционной ценностью. О ней будут вспоминать как о первом электрокаре, «который хорошо выглядел и быстро ехал».

В отчетности производителя также указано, что в четвертом квартале марка открыла 12 дилерских центров, а к концу года их общее количество составило 330. Количество зарядных станций выросло на 338 штук до 1128.

Ранее совет директоров Tesla одобрил новую систему поощрений руководства компании. В соответствии с ней, Илон Маск сможет расчитывать на зарплату только при достижении запланированных финансовых показателей.