Tesla будет выпускать по 100 000 грузовиков в год

Компания Tesla собирается выпускать по 100 000 электрических грузовиков Semi в год. Об этом со ссылкой на главу американского автопроизводителя Илона Маска сообщает издание Electrek.

Топ-менеджер отметил, что показатель в 100 000 выпущенных за 12 месяцев грузовиков может быть достигнут через четыре года производства Semi. При этом такой объем он охарактеризовал, как «разумный».

Дебют Tesla Semi состоялся в ноябре 2017 года. Грузовик комплектуется четырьмя электрическими двигателями, которые устанавливаются на задних осях. Максимальный запас хода тягача составляет 805 километров.

Минимальная стоимость грузовика, производство которого начнется не раньше 2019 года, составит 150 000 долларов.

Компания Tesla уже получила несколько предварительных заказов на Semi. Заявки оставили такие компании, как PepsiCo, Bee’ah, Anheuser-Busch, а служба доставки UPS сделала крупнейший заказ. Ей понадобились 125 тягачей.

Ранее сообщалось о том, что по итогам 2017 года компания Tesla понесла рекордные убытки. Потери составили 2,24 миллиарда долларов против 773 миллионов в 2016-м.