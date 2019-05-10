Видео: что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу

В прошлом году похожий ролик, но созданный в 360-градусном обзоре, показал, как электроника «Теслы» ориентируется при езде по серпантину. Автопилот иногда ошибался и путался в определении правильной полосы движения.

В другом видео автопилот предпринял неверный поворот на серпантине и чуть было не направил машину в обрыв. Водитель успел среагировать и скорректировать ошибку, но автомобиль все равно попал в аварию, врезавшись в скалу.