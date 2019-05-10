Видео: что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу

В описании к ролику говорится, что погодные условия были достаточно тяжелыми и автопилот некоторое время не хотел запускаться. Тем не менее, во время работы электроника все же смогла выделить границы дорожного полотна и попутные автомобили, но иногда теряла их из виду из-за воды, заливающей камеру.
Видео: greentheonly
В прошлом году похожий ролик, но созданный в 360-градусном обзоре, показал, как электроника «Теслы» ориентируется при езде по серпантину. Автопилот иногда ошибался и путался в определении правильной полосы движения.
В другом видео автопилот предпринял неверный поворот на серпантине и чуть было не направил машину в обрыв. Водитель успел среагировать и скорректировать ошибку, но автомобиль все равно попал в аварию, врезавшись в скалу.