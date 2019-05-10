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9:00

Видео: что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу

Появилось видео с визуализацией работы системы автопилота

© medium.com/@teslamotors
В Сети появился ролик с визуализацией данных, поступающих с камер и датчиков системы автопилота автомобилей Tesla. В видео показано, что электроника «видит» (и как реагирует) ночью во время сильного дождя.
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В описании к ролику говорится, что погодные условия были достаточно тяжелыми и автопилот некоторое время не хотел запускаться. Тем не менее, во время работы электроника все же смогла выделить границы дорожного полотна и попутные автомобили, но иногда теряла их из виду из-за воды, заливающей камеру.

Видео: greentheonly
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В прошлом году похожий ролик, но созданный в 360-градусном обзоре, показал, как электроника «Теслы» ориентируется при езде по серпантину. Автопилот иногда ошибался и путался в определении правильной полосы движения.

В другом видео автопилот предпринял неверный поворот на серпантине и чуть было не направил машину в обрыв. Водитель успел среагировать и скорректировать ошибку, но автомобиль все равно попал в аварию, врезавшись в скалу.

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