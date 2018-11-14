«Народному кроссоверу» Volkswagen добавили версию R-Line

Судя по снимкам, опубликованным сайтом autohome.com.cn, вседорожник получил более агрессивный обвес кузова с другими бамперами и порогами, а также четыре патрубка выпускной системы и 18-дюймовые колесные диски. В салоне появились спортивные кресла с увеличенной боковой поддержкой и другой руль.

Для модификации R-Line доступны турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, которые выдают 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Самый мощный вариант модели имеет полный привод с муфтой Haldex.