«Народному кроссоверу» Volkswagen добавили версию R-Line

Судя по снимкам, опубликованным сайтом autohome.com.cn, вседорожник получил более агрессивный обвес кузова с другими бамперами и порогами, а также четыре патрубка выпускной системы и 18-дюймовые колесные диски. В салоне появились спортивные кресла с увеличенной боковой поддержкой и другой руль.
Для модификации R-Line доступны турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, которые выдают 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Самый мощный вариант модели имеет полный привод с муфтой Haldex.
Для Китая кроссовер Tharu выпускается в Шанхае на заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Впоследствии компактный вседорожник запустят в Мексике, Аргентине и России. У нас «народный кроссовер» планируется поставить на конвейер в 2020 году. Вероятно, его будут собирать в Калуге.