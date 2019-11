Компания продает игрушечные машины, которые не стала делать Lego

Компания The Block Zone занимается продажей наборов конструктора для строительства моделей автомобилей. При этом детали выглядят почти так же, как у главного производителя конструкторов Lego, но стоимость у The Block Zone ощутимо ниже, а ассортимент — гораздо шире. Так, большинство моделей The Block Zone нельзя найти в линейке Lego.