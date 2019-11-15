Компания продает игрушечные машины, которые не стала делать Lego

На сайте компании можно найти всевозможные модели — в списке есть даже вездеход «Шерп», который разработал отечественный конструктор Алексей Гарагашьян. Кроме того, можно купить Ford GT, Nissan GT-R, классические Porsche 911 и Volkswagen Beetle, гиперкары McLaren P1, Koenigsegg Agera и Ferrari LaFerrari.
Некоторые экземпляры оснащены дистанционным управлением, но за дополнительную плату его можно установить на любую модель. Самый дешевый конструктор — грузовичок Mercedes Unimog, он обойдется в 30 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей), а самый дорогой — радиоуправляемый подъемный кран, который был выпущен тиражом пять экземпляров. Он состоит из более чем 7,7 тысячи деталей, а в движение его приводят восемь отдельный моторчиков. Такой конструктор обойдется уже в 600 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).
Детали наборов The Block Zone очень похожи на Lego, но многие из них окрашены в цвета, которых никогда не было в оригинальных конструкторах. Кроме того, стоимость конструкторов ощутимо ниже, а самую быструю доставку компания предлагает в Восточную Азию и Австралию. Вероятно, там и расположен основной завод и склад.
Впрочем, Lego необязательно выпускать отдельные наборы под каждую модель — поклонники конструктора могут обойтись и существующими. Так, британец собрал копию классической Lancia Stratos, используя только детали из набора Lego Technic Porsche 911 GT3.
Другой фанат построил Lamborghini Averntador из оригинальных деталей, а еще один поклонник конструктора смоделировал копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.