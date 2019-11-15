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14:26

Компания продает игрушечные машины, которые не стала делать Lego

В виде конструктора можно купить различные суперкары, внедорожники и даже «Шерп»

Компания The Block Zone занимается продажей наборов конструктора для строительства моделей автомобилей. При этом детали выглядят почти так же, как у главного производителя конструкторов Lego, но стоимость у The Block Zone ощутимо ниже, а ассортимент — гораздо шире. Так, большинство моделей The Block Zone нельзя найти в линейке Lego.

На сайте компании можно найти всевозможные модели — в списке есть даже вездеход «Шерп», который разработал отечественный конструктор Алексей Гарагашьян. Кроме того, можно купить Ford GT, Nissan GT-R, классические Porsche 911 и Volkswagen Beetle, гиперкары McLaren P1, Koenigsegg Agera и Ferrari LaFerrari.

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Nissan GT-r

Некоторые экземпляры оснащены дистанционным управлением, но за дополнительную плату его можно установить на любую модель. Самый дешевый конструктор — грузовичок Mercedes Unimog, он обойдется в 30 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей), а самый дорогой — радиоуправляемый подъемный кран, который был выпущен тиражом пять экземпляров. Он состоит из более чем 7,7 тысячи деталей, а в движение его приводят восемь отдельный моторчиков. Такой конструктор обойдется уже в 600 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

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Porsche 911

Детали наборов The Block Zone очень похожи на Lego, но многие из них окрашены в цвета, которых никогда не было в оригинальных конструкторах. Кроме того, стоимость конструкторов ощутимо ниже, а самую быструю доставку компания предлагает в Восточную Азию и Австралию. Вероятно, там и расположен основной завод и склад.

Краш-тест Corvette ZR1 из Lego

Впрочем, Lego необязательно выпускать отдельные наборы под каждую модель — поклонники конструктора могут обойтись и существующими. Так, британец собрал копию классической Lancia Stratos, используя только детали из набора Lego Technic Porsche 911 GT3.

Другой фанат построил Lamborghini Averntador из оригинальных деталей, а еще один поклонник конструктора смоделировал копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.