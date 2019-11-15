Компания продает игрушечные машины, которые не стала делать Lego

Впрочем, Lego необязательно выпускать отдельные наборы под каждую модель — поклонники конструктора могут обойтись и существующими. Так, британец собрал копию классической Lancia Stratos, используя только детали из набора Lego Technic Porsche 911 GT3.

Другой фанат построил Lamborghini Averntador из оригинальных деталей, а еще один поклонник конструктора смоделировал копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.