Россияне смогут снимать с учета угнанные автомобили

Поправку уже поддержал думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Сам законопроект, в который внесены поправки, был принят Госдумой в первом чтении в ноябре прошлого года. Согласно ему, россияне смогут не предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля, также снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже, а не через 10 дней после обращения.