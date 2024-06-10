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Опубликовано 10 июня 2024, 10:35
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Россияне смогут снимать с учета угнанные автомобили

Государственный учет прекратят на основании заявления владельца
В России разрешат снимать с учета угнанные машины. Автовладельцы смогут снимать автомобили с государственной регистрации в случае угона, если подадут заявление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправку ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.
Россияне смогут снимать с учета угнанные автомобили
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
Мария Руцкая

Поправку уже поддержал думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Сам законопроект, в который внесены поправки, был принят Госдумой в первом чтении в ноябре прошлого года. Согласно ему, россияне смогут не предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля, также снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже, а не через 10 дней после обращения.

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ГИБДД по заявлению прекратит госучет в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Таким образом, владельцу не придется предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Тем временем в Москве собираются существенно увеличить штрафы за проезд «зайцем» по платным дорогам. Неоплата будет грозить санкцией в размере до 30 тысяч рублей, однако у водителей будет период, в который они смогут заплатить за проезд и аннулировать штраф.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Законы