Россияне смогут снимать с учета угнанные автомобили

Россияне смогут снимать с учета угнанные автомобилиГосударственный учет прекратят на основании заявления владельца
Поправку уже поддержал думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Сам законопроект, в который внесены поправки, был принят Госдумой в первом чтении в ноябре прошлого года. Согласно ему, россияне смогут не предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля, также снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже, а не через 10 дней после обращения.
ГИБДД по заявлению прекратит госучет в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Таким образом, владельцу не придется предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии у него автомобиля.
Тем временем в Москве собираются существенно увеличить штрафы за проезд «зайцем» по платным дорогам. Неоплата будет грозить санкцией в размере до 30 тысяч рублей, однако у водителей будет период, в который они смогут заплатить за проезд и аннулировать штраф.