Спецвыпуск The Grand Tour: Джеймс Мэй читает книгу. В тишине

Первая серия нового сезона шоу The Grand Tour выйдет 18 января. Его трейлер был опубликован в конце ноября. В будущих выпусках Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд побывают в Колумбии, Китае, Монголии, Швеции и Шотландии, а также подрифтят на Dodge Challenger SRT Demon, Hennessey Camaro Exorcist и Ford Mustang RTR по улицам Детройта.
Первый сезон передачи появился на сервисе Amazon 18 ноября 2016 года, а второй – 8 декабря 2017-го.
В Великобритании The Grand Tour оказался вторым по популярности шоу среди стриминговых сервисов. За неделю второй сезон передачи посмотрели почти полтора миллиона зрителей. «Гран Тур» обошел по популярности только ситком «Друзья», снятый с эфира 14 лет назад.
Кроме того, в скором времени на консолях PlayStation 4 и Xbox One скоро выйдет игра по мотивам The Grand Tour. В ней можно будет стать Кларксоном, Хаммондом или Мэем, а также поездить на машинах, протестированных в шоу.