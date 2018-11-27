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17:37

Трейлер третьего сезона The Grand Tour: маслкары, взрывы и Кларксон на велосипеде

Новый сезон шоу выйдет в январе

Сервис Amazon Prime опубликовал трейлер нового сезона шоу The Grand Tour. Первая серия станет доступна для просмотра 18 января.

В третьем сезоне Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд проедут на подержанных внедорожниках по Колумбии, побывают в Китае, Монголии, Швеции и Шотландии, а также подрифтят на Dodge Challenger SRT Demon, Hennessey Camaro Exorcist и Ford Mustang RTR по улицам Детройта.

Первый эпизод The Grand Tour, который ведущие запустили после скандального ухода из Top Gear, вышел в эфир 18 ноября 2016 года. Второй сезон появился на стриминговом сервисе Amazon Prime 8 декабря 2017-го. Одним из его эпизодов стала пародия Кларксона на «Джимхану» Кена Блока.

В Великобритании шоу оказалось вторым по популярности среди стриминговых сервисов. За неделю второй сезон передачи посмотрело полтора миллиона зрителей. Популярнее оказался только ситком «Друзья», снятый с эфира 14 лет назад.

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