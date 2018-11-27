Трейлер третьего сезона The Grand Tour: маслкары, взрывы и Кларксон на велосипеде

В третьем сезоне Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд проедут на подержанных внедорожниках по Колумбии, побывают в Китае, Монголии, Швеции и Шотландии, а также подрифтят на Dodge Challenger SRT Demon, Hennessey Camaro Exorcist и Ford Mustang RTR по улицам Детройта.