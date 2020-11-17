Дуэйн «Скала» Джонсон не влез в Porsche Taycan и сорвал съемки фильма

За рулем «Тайкана» Джонсону предстояло сняться в классической сцене погони. Как пояснил сам актер в Instagram, идея с белым Porsche пришла в голову режиссеру боевика Роусону Маршаллу Терберу, который тщательно продумал всю сцену, а также потратил немало денег и времени, чтобы доставить автомобиль на съемочную площадку.
Однако все пошло не по плану: все попытки «Скалы» сесть за руль Porsche провалились. Актер, рост которого составляет 1,96 метра, а вес – 118 килограммов, отметил, что уместиться в электрокаре ему не позволила слишком широкая спина. По его словам, он «пытался втиснуться в машину как большая коричневая зефирка в щель для монет».
Для Porsche Taycan сделали стильный карбоновый обвес
Сначала съемочная группа не поверила своим глазам, но спустя еще несколько тщетных попыток пришлось признать, что сцену придется изменить. Однако ее все же удалось заснять в тот же день, написал Джонсон: создатели фильма «креативно» подошли к задаче и продемонстрировали свою способность быстро соображать. К какому именно решению пришла команда, пока неизвестно.
Бюджет фильма «Красное уведомление», который американская стриминговая компания Netflix снимает совместно с Universal, составляет около 188 миллионов долларов. В главных ролях снимаются Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Боевик выйдет на экраны в следующем году.
В сентябре с похожей проблемой столкнулся баскетболист Шакил О’Нил, который хотел покататься на Tesla Model S. Электрокар также оказался маловат: 2,16-метровому спортсмену пришлось нелегко, однако в конце концов у него все же получилось влезть в «Теслу».