Дуэйн «Скала» Джонсон не влез в Porsche Taycan и сорвал съемки фильма

За рулем «Тайкана» Джонсону предстояло сняться в классической сцене погони. Как пояснил сам актер в Instagram, идея с белым Porsche пришла в голову режиссеру боевика Роусону Маршаллу Терберу, который тщательно продумал всю сцену, а также потратил немало денег и времени, чтобы доставить автомобиль на съемочную площадку.

Однако все пошло не по плану: все попытки «Скалы» сесть за руль Porsche провалились. Актер, рост которого составляет 1,96 метра, а вес – 118 килограммов, отметил, что уместиться в электрокаре ему не позволила слишком широкая спина. По его словам, он «пытался втиснуться в машину как большая коричневая зефирка в щель для монет».

Сначала съемочная группа не поверила своим глазам, но спустя еще несколько тщетных попыток пришлось признать, что сцену придется изменить. Однако ее все же удалось заснять в тот же день, написал Джонсон: создатели фильма «креативно» подошли к задаче и продемонстрировали свою способность быстро соображать. К какому именно решению пришла команда, пока неизвестно.