Volkswagen отзовет 4,3 тысячи «Тигуанов» со светящейся крышей

Под действие сервисной акции попадают кроссоверы, реализованные с 2017 по 2018 год. На этих машинах обнаружена вероятность проникновения влаги в светодиодный модуль подсветки крыши, что может привести к короткому замыканию и возгоранию. Чтобы избежать подобных ситуаций, дилеры Volkswagen установят два предохранителя, по одному с каждой стороны салона.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей размещен на сайте Росстандарта.