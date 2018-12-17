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17:19

Volkswagen отзовет 4,3 тысячи «Тигуанов» со светящейся крышей

Под отзыв попали кроссоверы, реализованные с 2017 по 2018 год

Компания Volkswagen отзовет в России 4320 «Тигуанов», оснащенных панорамной крышей с подсветкой. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под действие сервисной акции попадают кроссоверы, реализованные с 2017 по 2018 год. На этих машинах обнаружена вероятность проникновения влаги в светодиодный модуль подсветки крыши, что может привести к короткому замыканию и возгоранию. Чтобы избежать подобных ситуаций, дилеры Volkswagen установят два предохранителя, по одному с каждой стороны салона.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей размещен на сайте Росстандарта.

Летом Volkswagen отправил в ремонт 1174 кроссоверов Teramont по причине некорректного описания процесса установки детских сидений в инструкции по эксплуатации. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда установленное на среднем ряду детское кресло перекроет и повредит замки ремней соседних сидений.

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