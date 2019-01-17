Toyota Land Cruiser Prado получил в России «стильную» версию

Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: часть первая и вторая
«Стильный» Prado можно узнать по накладкам на переднем и заднем бампере, фонарям с прозрачными корпусами, подсветке подножек, а также по тиснению с надписью «Land Cruiser Prado» на кожаных сиденьях.
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В оснащение модификации входят светодиодные фары, полный привод с центральным самоблоком и блокировкой заднего межколесного дифференциала, предпусковой подогреватель с возможностью управления через приложение на смартфоне, сигнализация.
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Версия Style оснащается 177-сильным дизельным двигателем 2.8 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоит новинка на 183 тысячи рублей дороже внедорожника в комплектации «Элеганс» – от 3 751 000 рублей.