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17:56

Toyota Land Cruiser Prado получил в России «стильную» версию

Внедорожник построен на базе популярной версии «Элеганс»

Компания Toyota начала продажи на российском рынке новой модификации внедорожника Land Cruiser Prado – Style. Автомобиль построен на базе «средней» комплектации «Элеганс», которую выбирают около 25 процентов покупателей.

Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: часть первая и вторая

«Стильный» Prado можно узнать по накладкам на переднем и заднем бампере, фонарям с прозрачными корпусами, подсветке подножек, а также по тиснению с надписью «Land Cruiser Prado» на кожаных сиденьях.

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В оснащение модификации входят светодиодные фары, полный привод с центральным самоблоком и блокировкой заднего межколесного дифференциала, предпусковой подогреватель с возможностью управления через приложение на смартфоне, сигнализация.

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Версия Style оснащается 177-сильным дизельным двигателем 2.8 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Стоит новинка на 183 тысячи рублей дороже внедорожника в комплектации «Элеганс» – от 3 751 000 рублей.

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