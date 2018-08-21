Монстр на каникулах: прощание

Дистанционное управление, кстати, классная штука. Предпусковой подогреватель запускается через приложение для смартфона: в автомобиле установлена SIM-карта, с помощью которой автомобиль «принимает вызов». Полгода использования тарифа от МТС уже оплачены, а потом за каждые два года придется отдавать по 2990 рублей. Недорого, но жаль, что функциональность приложения серьезно ограничена — нельзя, например, удаленно запускать охлаждение салона или закрыть-открыть стекла или люк.

Как обычно это принято у японских марок, все комплектации фиксированные и никаких дополнительных опций не предусмотрено. Доплатить придется только за окраску кузова металликом или перламутром — 26 и 39 тысяч рублей соответственно.