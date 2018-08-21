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21 августа 09:55

Монстр на каникулах: прощание

Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты

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Ефим Репин
Самый дорогой пятиместный Toyota Land Cruiser Prado стоит четыре миллиона 62 тысячи рублей. За эти деньги можно купить… Да практически все, что угодно! Но если нужен именно рамный внедорожник, то тут диапазон выбора сужается до нескольких моделей — увы (или к счастью?), вымирающий класс. В прошлой части мы рассказали о первых впечатлениях о «Прадо», о том, как в нем чувствуешь себя на асфальте и бездорожье, а теперь займемся менее эмоциональными вещами — посмотрим на стоимость эксплуатации машины и ее конкурентов.

Итак, у нас на тесте автомобиль с пятиместным салоном и в модификации Люкс Safety — дороже него только внедорожник с семью посадочными местами, за которые придется доплатить 71 тысячу рублей. Здесь столько всего, что устанешь загибать пальцы: кожаный салон, подогрев и вентиляция передних кресел, навигация, трехзонный климат-контроль с подогревом заднего ряда, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя лобового стекла, система кругового видеообзора и предупреждения о непреднамеренном выходе из полосы, автоматического переключения дальнего света на ближний и все это только часть листа с описание комплектации, потому что здесь же вы найдете даже предпусковой подогреватель двигателя и салона с возможностью дистанционного управления.

Столько проехал Toyota Land Cruiser Prado за месяц теста

Дистанционное управление, кстати, классная штука. Предпусковой подогреватель запускается через приложение для смартфона: в автомобиле установлена SIM-карта, с помощью которой автомобиль «принимает вызов». Полгода использования тарифа от МТС уже оплачены, а потом за каждые два года придется отдавать по 2990 рублей. Недорого, но жаль, что функциональность приложения серьезно ограничена — нельзя, например, удаленно запускать охлаждение салона или закрыть-открыть стекла или люк.

Как обычно это принято у японских марок, все комплектации фиксированные и никаких дополнительных опций не предусмотрено. Доплатить придется только за окраску кузова металликом или перламутром — 26 и 39 тысяч рублей соответственно.

Что касается конкурентов, то если не зацикливаться исключительно на «рамности», то выбор автомобилей за четыре миллиона серьезно расширяется. Доплатив 200 тысяч рублей, можно даже взять американского громилу Chevrolet Tahoe с атмосферной бензиновой «восьмеркой» объемом 6,2 литра и мощностью 426 лошадиных сил. Причем у такой машины уже будет аудиосистема Bose, кожаный салон, мультимедийных комплекс с 8-дюймовым экраном и 18-дюймовые колеса. Какие еще внедорожники можно включить в список конкурентов «Прадо»? Например, такие:

Конкуренты Toyota Land Cruiser Prado

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Haval H9

Китайский рамный внедорожник Haval H9 стоит почти в два раза дешевле «Прадо» — вариант со 190-сильным дизелем объемом два литра обойдется в 2,62 миллиона рублей. Комплектация одна, но в нее уже входит кожаная отделка салона, адаптивные ксеноновые фары, бесключевой доступ, трехзонный климат, датчики света и дождя, круиз-контроль, навигация, камера заднего вида, мультимедийная система, сабвуфер и сигнализация. Богато!

Такой расход показал Toyota Land Cruiser Prado за месяц теста

Из них по стоимости эксплуатации вряд ли кто-то сможет превзойти «Прадо». Ну, разве что только китайский Haval. Ведь «Тойотам» традиционно нужно заезжать на сервис раз в 10 тысяч километров, а при наших расчетах годового пробега в 20 тысяч километров получается, что владельцу внедорожника придется побывать у дилера дважды. В одном из автосалонов нам сообщили, что ТО-1 обойдется в 17,2 тысячи рублей, а ТО-2 в 27,7 тысячи рублей.

Добавим к этому стоимость страховки Каско (среднюю по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше), транспортный налог, затраты на топливо и получим следующие цифры:

Расходы владельца Toyota Land Cruiser Prado в первый год эксплуатации

ОСАГО13 175 р.
Каско198 575 р.
Транспортный налог13 275 р.
ТО44 960 (17 214 + 27 746) р.
Топливо97 440 р.
Итого367 425 р.
Километр пробега (только топливо)4,87 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)18,3 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)8,4 р.

В итоге получилось относительно недорого — по крайне мере вполне приемлемо для целевой аудитории «Прадо». Для сравнения, на побывавший у нас на длительном тесте Toyota Highlander в первый год эксплуатации придется потратить 344,5 тысячи рублей, на Fortuner — 387,3 тысячи, а на роскошный Land Cruiser 200 — почти полмиллиона рублей. И им всем пока что далеко до лидера наших испытаний — Range Rover Velar, который в первый же год потребует аж 623 тысячи рублей.

Toyota Land Cruiser Prado можно даже рассматривать с точки зрения инвестиций — модели марки ценятся за высокую остаточную стоимость. Но и помимо этого машине есть, чем похвастаться.

У «Прадона» экономичный дизель (у нас за месяц поездок средний расход упал до 11,2 литра на «сотню» — неплохо для двухтонной полноприводной махины), хорошая «шумка», просторный салон, комфортные (относительно других рамных автомобилей) настройки подвески и не самая плохая управляемость.

Но и тут тоже есть, что улучшить. Например, слабенькие тормоза. Или выкинуть наконец к черту древнюю неудобную мультимедийную систему. А еще лично мне никогда не нравились тяжеленные двери багажника, открывающиеся вбок, которые серьезно ограничивают «погрузочное» пространство.

Несмотря на это, в результате набралось не так уж много минусов. А их с лихвой перекрывает ощущение, что на такой машине можно отправиться откуда угодно и куда угодно. В этом автомобиле каждый раз поскорее хочется начать планировать автомобильное путешествие, ведь на городских улочках «Прадону» тесно. А держать его в стесненных обстоятельствах чревато — переедет!

Toyota Land Cruiser Prado

Нравится
На нем можно хоть в пафосный ресторан, хоть на рыбалку
Не нравится
Кем тебя считают, видя за рулем такой машины
Вердикт
Самая удобная универсальная «Тойота»
icon engine
2755 см³, L4, 177 л.с., 450 Нм
icon transmission
6АКП
icon speed
0-100 км/ч — 12,7, 175 км/ч
icon weightkg
2115 кг

Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado

Дизель 2.8
Тип двигателяДизельный L4
Рабочий объем2755 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин177/3400
Макс. момент, Нм/об/мин450/1600-2400
Тип приводаПостоянный полный
Трансмиссия6АКП
Передняя подвескаНезависимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаЗависимая, рычажная, пружинная/пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4840х1885х1845
Колесная база, мм2790
Масса, кг.2115
Макс. скорость, км/ч175
Разгон 0-100 км/ч, с12,7
Расход топлива (комб.), л/100 км7,4
Емкость топливного бака, л.87
Объем багажного отделения, 5-местный салон, л.621/1934
Дорожный просвет, мм215
Цена, рублей4 062 000
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