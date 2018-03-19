Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега»

Компания Volkswagen показала очередной тизер внедорожника Touareg следующего поколения, публичный дебют которого состоится 23 марта на специальном мероприятии в Пекине. На ролике, опубликованном на канале марки в YouTube, можно увидеть светотехнику машины, элементы экстерьера и интерьера.

Новый Volkswagen Touareg переедет на платформу MLB Evo — на ней построены Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. Внедорожник получит пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. В салоне появится 12-дюймовая цифровая приборная панель и 15-дюймовый центральный дисплей.

Видео с YouTube-канала Volkswagen News.

Новый Touareg также будет предлагаться с матричной LED-оптикой, состоящей из 150 светодиодных элементов.

К презентации машины нового поколения немецкий производитель приурочил автопробег, маршрут которого пройдет по территории 11 стран. В рамках путешествия новый «Туарег» проедет 16 тысяч километров от завода марки в Братиславе до Пекина.

В России продажи нового «Туарега» начнутся летом.

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