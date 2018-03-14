Volkswagen показал матричную фару нового Touareg

Компания Volkswagen опубликовала очередной тизер внедорожника Touareg следующего поколения. До этого производитель показывал интерьер автомобиля, частично закамуфлированную машину в динамике и скетч, на котором виден профиль модели.

На этот раз компания продемонстрировал фару «Туарега» – автомобиль будет предлагаться с матричной LED-светотехникой. Детальной информации о ней нет. Известно лишь, что в каждой фаре появится по 75 светодиодных элементов.

Внедорожник следующего поколения построят на модульной платформе – той же, которая использовалась на Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. «Туарег» получит пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также 12-дюймовую электронную приборную панель. На центральной консоли будет установлен 15-дюймовый дисплей.

Премьера нового «Туарега» состоится 23 марта в Пекине. Туда автомобиль доберется своим ходом: в Китай внедорожник приедет из Братиславы, где находится завод марки. Всего машина проедет 16 тысяч километров по территориям 11 стран.

В России продажи нового «Туарега» начнутся летом.

Внедорожник предыдущего поколения предлагается с дизельными моторами мощностью 204 и 245 лошадиных сил, а также с 249-сильным бензиновым агрегатом. Цены на модель начинаются от 3 029 000 рублей.

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