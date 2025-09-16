Самая дорогая Toyota: электробус e-Palette стал серийным

Toyota e-Palette — это электрический автобус с раздвижными дверями с левой стороны и пандусом для маломобильных пассажиров. В зависимости от потребностей планировка салона может быть изменена: электрокар можно использовать как пассажирский шаттл, магазин, фургончик с едой и так далее.

Концепт e-Palette, представленный на выставке CES в 2018 году, задумывался как полностью беспилотный, без места для водителя. Автономной была и обновленная версия, попавшая в ДТП в ходе Паралимпийских игр в 2021 году. В новом варианте Toyota добавила водительское место, расположив его по центру и оснастив рулем, механически не связанным с колесами — реализовано управление «по проводам» (steer-by-wire).