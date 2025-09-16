Самая дорогая Toyota: электробус e-Palette стал серийным

Самая дорогая Toyota: электробус e-Palette стал серийнымМодель обрела «товарную» версию спустя семь лет после премьеры прототипа
Toyota e-Palette — это электрический автобус с раздвижными дверями с левой стороны и пандусом для маломобильных пассажиров. В зависимости от потребностей планировка салона может быть изменена: электрокар можно использовать как пассажирский шаттл, магазин, фургончик с едой и так далее.
Концепт e-Palette, представленный на выставке CES в 2018 году, задумывался как полностью беспилотный, без места для водителя. Автономной была и обновленная версия, попавшая в ДТП в ходе Паралимпийских игр в 2021 году. В новом варианте Toyota добавила водительское место, расположив его по центру и оснастив рулем, механически не связанным с колесами — реализовано управление «по проводам» (steer-by-wire).
я выбрал вместо рекламы.
В кабине установлены цифровая «приборка», дисплей медиасистемы и дополнительный тачскрин слева. Четвертый экран позволяет наблюдать за обстановкой в салоне. Автоматизация есть, но только второго уровня: то есть водитель контролирует ситуацию на дороге и держит руки на руле. В Toyota подчеркивают, что e-Palette может стать полностью автономным, и обещают обновлять систему.
В движение электробус массой 2950 килограммов приводит единственный электромотор, развивающий 201 лошадиную силу и 266 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 80 километров в час. Батарея емкостью 72,82 киловатт-часа обеспечивает до 250 километров хода. Зарядить ее до 80 процентов можно примерно за 40 минут, используя экспресс-терминал. Сам шаттл тоже может служить источником питания для внешних устройств.
На первых порах e-Palette будут использовать на территории комплекса Toyota Arena Tokyo и в «умном» городе Toyota Woven City в префектуре Сидзуока у подножья горы Фудзи. Зимой Toyota сообщила о завершении строительства первой очереди города.