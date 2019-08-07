Toyota переведет все модели для Европы на батарейки

Как рассказал изданию Automotive News глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения «Тойоты» Мэтью Харрисон, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. А это значит, добавил он, что настало время для нового испытания — полного перехода на электрические силовые установки.

Для того, чтобы наладить продажи гибридов в Европе, японскому производителю уже пришлось поработать над локализацией производства и снижением расходов за счет массового выпуска. Теперь задача стоит сложнее — для электрокаров придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.