Toyota переведет все модели для Европы на батарейки

Как рассказал изданию Automotive News глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения «Тойоты» Мэтью Харрисон, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. А это значит, добавил он, что настало время для нового испытания — полного перехода на электрические силовые установки.
Для того, чтобы наладить продажи гибридов в Европе, японскому производителю уже пришлось поработать над локализацией производства и снижением расходов за счет массового выпуска. Теперь задача стоит сложнее — для электрокаров придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.
В начале июля представители Toyota объявили, что приступают к тестированию первого в своей линейке электрокара с солнечными батареями на крыше. В отличие от «Приуса» с опциональными панелями, новинка способна добавлять к пробегу порядка 56 километров, а не только подзаряжать вспомогательные устройства. Фотоэлектрические панели расположили не только на крыше автомобиля, но и на капоте и крышке багажника.
Для Европы смещение вектора в сторону электрификации уже не новый тренд. Например, в середине июля британская марка MINI объявила, что через десять лет планирует полностью отказаться от любых модификаций автомобилей кроме электрических. Учитывая, что первый электрокар марки вызвал интерес, который в несколько раз превзошел даже ожидания самой компании, европейские покупатели готовы к увеличению батарейных машин на рынке.