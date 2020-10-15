10:50

Обновлённый дизельный Toyota Fortuner добрался до России: известны цены

В продажу поступил внедорожник с 200-сильным дизелем

Обновлённый Toyota Fortuner © Toyota
Лиза Будрина
В России начались продажи обновлённого Toyota Fortuner с форсированным дизельным двигателем, улучшенным интерьером и мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Цены на дизельную модификацию начинаются от 3 084 000 рублей.

Рестайлинговый Toyota Fortuner дебютировал летом этого года одновременно с пикапом Hilux, а в августе обновлённый рамный внедорожник добрался до российского рынка. Сначала россиянам стали доступны бензиновые версии модели, а теперь появилась и дизельная модификация. Её главным новшеством стал 2,8-литровый дизель, отдача которого увеличилась с 177 до 200 лошадиных сил, а крутящий момент с 450 до 500 Нм.

Двигатель комплектуется турбиной большего размера, имеет измененную форму камер сгорания и более высокое давление в системе подачи топлива. Благодаря этому мотор стал экономичнее, а также снизился уровень шумов и вибраций.

Ещё одно нововведение измененный насос гидроусилителя руля. Он имеет изменяемую производительность и улучшает обратную связь, а также способствует экономии топлива, переходя в режим холостого хода при отсутствии интенсивного руления.

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Обновлённый Toyota Fortuner

Фото: Toyota

Длительный тест рамного Toyota Fortuner. Часть 1 и часть 2

Изменения затронули и экстерьер внедорожника. Fortuner получил более широкую радиаторную решётку, обновлённую оптику со светодиодными фарами ближнего и дальнего света, новый передний бампер со встроенными противотуманками и габаритными огнями. На передней части кузова появились хромированные декоративные элементы, а сзади установлены светодиодные фонари другого дизайна.

Салон также был модернизирован: применены новые материалы отделки интерьера, обновлена панель приборов с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма, а мультимедийная система с восьмидюймовым экраном теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

В списке оборудования климат-контроль, передние и задние датчики парковки, а также расширенный зимний пакет с дополнительным электрическим отопителем салона и догревателем двигателя.

Обновлённый дизельный Toyota Fortuner доступен в двух комплектациях, «Элеганс» и «Престиж». Последнюю отличают хромированные дверные ручки, защита переднего бампера серебристого цвета, светодиодные ходовые и габаритные огни, а также 18-дюймовые диски особого дизайна. Такой внедорожник укомплектован навигационной системой с картами на русском языке и системой помощи при спуске по склону и электроприводом водительского сиденья.

Без учёта акций и спецпреждлжений, обновлённый Fortuner с дизелем 2.8 стоит от 3 132 500 за комплектацию «Элеганс» и от 3 406 500 за «Престиж». В стоимость по умолчанию включён опциональный пакет ТО (48,5 тысячи рублей), от которого клиент может отказаться.

Источник: Toyota