Обновлённый дизельный Toyota Fortuner добрался до России: известны цены

Рестайлинговый Toyota Fortuner дебютировал летом этого года одновременно с пикапом Hilux, а в августе обновлённый рамный внедорожник добрался до российского рынка. Сначала россиянам стали доступны бензиновые версии модели, а теперь появилась и дизельная модификация. Её главным новшеством стал 2,8-литровый дизель, отдача которого увеличилась с 177 до 200 лошадиных сил, а крутящий момент – с 450 до 500 Нм.

Двигатель комплектуется турбиной большего размера, имеет измененную форму камер сгорания и более высокое давление в системе подачи топлива. Благодаря этому мотор стал экономичнее, а также снизился уровень шумов и вибраций.

Ещё одно нововведение – измененный насос гидроусилителя руля. Он имеет изменяемую производительность и улучшает обратную связь, а также способствует экономии топлива, переходя в режим холостого хода при отсутствии интенсивного руления.