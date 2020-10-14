Безопасность дизельного Toyota Hilux оценили на пять звезд

В тестах принял участие обновлённый дизельный пикап Toyota Hilux для рынка Таиланда. В программу испытаний включили столкновение с барьером на скорости 64 километров в час и перекрытии 40 процентов (такое испытание проводит и европейский EuroNCAP), а также боковой удар о движущуюся тележку с деформируемым модулем. По балльной системе оценили не только безопасность взрослых пассажиров и детей, но и работу систем безопасности.