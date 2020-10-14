Безопасность дизельного Toyota Hilux оценили на пять звезд

В тестах принял участие обновлённый дизельный пикап Toyota Hilux для рынка Таиланда. В программу испытаний включили столкновение с барьером на скорости 64 километров в час и перекрытии 40 процентов (такое испытание проводит и европейский EuroNCAP), а также боковой удар о движущуюся тележку с деформируемым модулем. По балльной системе оценили не только безопасность взрослых пассажиров и детей, но и работу систем безопасности.
По итогам краш-тестов Toyota Hilux 2020 года заработал 32,93 балла из 36 возможных за безопасность передних пассажиров, 44,04 балла из 49 за безопасность детей и 10,95 балла из 18 за технологии превентивной безопасности. Суммарная оценка составила 83,42 балла, что соответствует пяти звездам из пяти возможных.
Аналогичные оценки получил и соплатформенный Fortuner, который на деле не принимал участие в краш-тесте.
Видео: ASEAN NCAP
Длительный тест рамного Toyota Fortuner. Часть 1 и часть 2
Обновлённые Hilux и Fortuner продаются в России с августа этого года. Обе модели изменились внешне, а пикап Hilux ещё и получил доработанный дизельный двигатель 2.8, который выдаёт 200 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента вместо прежних 177 сил и 450 Нм момента.