Toyota и Jaguar Land Rover зарегистрировали в России товарные знаки для торговли машинами

Toyota запатентовала свою фирменную эмблему, а Land Rover — название внедорожника Defender, написанное кириллицей. Оба знака прошли госрегистрацию 1 апреля 2026 года, исключительное право на них будет действовать до весны 2034 года.

Заявки на регистрацию обе компании подали еще в 2024 году. Оба знака входят в том числе в 12-й класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающей автомобили.

Регистрация знаков не означает, что производители планируют немедленно возобновить бизнес в России. Как правило, такие действия направлены на защиту интеллектуальной собственности и ограничение использования брендов третьими лицами. В марте Toyota уже зарегистрировала в России товарный знак с названием модели Corolla.

