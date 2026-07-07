Опубликовано 07 июля 2026, 18:131 мин.
Toyota потратит миллиарды долларов, чтобы обойти пошлины Трампа
Toyota инвестирует 3,6 млрд долларов, чтобы перенести сборку из Мексики в США. Компания Toyota Motor инвестирует 3,6 миллиарда долларов, чтобы модернизировать свой завода в Сан-Антонио, штат Техас. Это необходимо, чтобы перенести производство популярных среднеразмерных пикапов Toyota Tacoma из Мексики на территорию США.
© Toyota
Выпуск Tacoma в мексиканской Тихуане будет полностью остановлен, а до старта американской сборки автомобили продолжит делать другой мексиканский конвейер — в городе Гуанахуато.
Что касается переноса производства на территорию США, то такая рокировка позволит модели избжать пошлин на импортные товары, введённые администрацией Дональда Трампа.
Toyota Tacoma четвёртого поколения дебютировала весной 2023 года. Машина сохранила рамную конструкцию, но переехала на современную унифицированную платформу TNGA-F.
Базовой является бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 л и отдачей 231 л.с. и 329 Нм, но также есть форсированные версии этого мотора на 274 (420 Нм) и 282 л.с. (430 Нм).
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Источник:Nikkei Asia
Автор:Алексей Кованов
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