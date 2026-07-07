Toyota потратит миллиарды долларов, чтобы обойти пошлины Трампа

Выпуск Tacoma в мексиканской Тихуане будет полностью остановлен, а до старта американской сборки автомобили продолжит делать другой мексиканский конвейер — в городе Гуанахуато.

Что касается переноса производства на территорию США, то такая рокировка позволит модели избжать пошлин на импортные товары, введённые администрацией Дональда Трампа.

Toyota Tacoma четвёртого поколения дебютировала весной 2023 года. Машина сохранила рамную конструкцию, но переехала на современную унифицированную платформу TNGA-F.

Базовой является бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 л и отдачей 231 л.с. и 329 Нм, но также есть форсированные версии этого мотора на 274 (420 Нм) и 282 л.с. (430 Нм).

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