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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 13:09
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В офисе Toyota в Японии проходят обыски из-за манипуляций с данными

Обернется ли новый скандал отзывом автомобилей, пока неясно
Toyota снова обвиняют в фальсификации данных. Представители японского министерства транспорта обыскали штаб-квартиру Toyota Motor Corp. в префектуре Айти во вторник, пишет издание Kyodo. За день до этого автогигант признался в подтасовке данных для получения документов, подтверждающих качество машин. Предоставленная ложная информация затрагивает почти 1,7 миллиона автомобилей Toyota, выпущенных с 2014 года по апрель 2024-го.
В офисе Toyota в Японии проходят обыски из-за манипуляций с данными
© Илья Наймушин / РИА Новости
Мария Руцкая

В связи с подтасовкой данных Toyota пришлось приостановить поставки универсала Corolla Fielder, седана Corolla Axio и кроссовера Yaris Cross. Всего скандал затронул семь моделей, которым было присвоено неверное обозначение перед стартом производства. Сообщается, что Toyota фальсифицировала мощность двигателя в ходе испытаний.

Кроме Toyota, нарушения обнаружились у Mazda, Suzuki, Honda и Yamaha Motor. Mazda намеренно переписала ПО для управления двигателем и подделывала данные о краш-тестах трех автомобилей, Honda — об испытаниях на шум 22 машин, Suzuki — о тестах тормозной системы. Из пяти компаний обыску подверглась пока только Toyota.

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Новая проверка последовала за недавним разбирательством, также связанным с заведомо неверными данными и приведшим к остановке сразу четырех японских заводов Toyota. Тогда власти заявляли, что последствия могут быть серьезными — вплоть до потери доверия к автопрому Японии.

А в прошлом году скандал разгорелся вокруг Daihatsu — дочерней компании Toyota, которую обвинили в манипуляциях с краш-тестами.

Источник:Kyodo
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Toyota
#Япония