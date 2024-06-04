В офисе Toyota в Японии проходят обыски из-за манипуляций с данными

В связи с подтасовкой данных Toyota пришлось приостановить поставки универсала Corolla Fielder, седана Corolla Axio и кроссовера Yaris Cross. Всего скандал затронул семь моделей, которым было присвоено неверное обозначение перед стартом производства. Сообщается, что Toyota фальсифицировала мощность двигателя в ходе испытаний.

Кроме Toyota, нарушения обнаружились у Mazda, Suzuki, Honda и Yamaha Motor. Mazda намеренно переписала ПО для управления двигателем и подделывала данные о краш-тестах трех автомобилей, Honda — об испытаниях на шум 22 машин, Suzuki — о тестах тормозной системы. Из пяти компаний обыску подверглась пока только Toyota.