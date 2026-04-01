Toyota провалилась в рейтинге надежности автомобилей бизнес-класса

Лидером списка стал седан Alfa Romeo Giulia, выпускающийся с 2016 года. Уровень надежности итальянской модели достиг 98,2%. За последние два года лишь 4% владельцев пожаловались на поломки, причем все неисправности были устранены бесплатно. Основные проблемы связаны с электроникой (не связанной с двигателем), тормозной системой, а также элементами кузова и отделки салона. В половине случаев ремонт занял от одного дня до недели, еще четверть автомобилей провела в сервисе дольше.

Второе место занял седан BMW 3-Series седьмого поколения с бензиновым двигателем. Его показатель надежности составил 98% — о поломках сообщили лишь 6% владельцев. Для сравнения, среди гибридных версий этот показатель достиг 26%, а среди дизельных — 27%. Слабыми местами бензиновой «тройки» назвали 12-вольтовую батарею, электронику, двигатель, подвеску и отделку салона. Большинство неисправностей устранили бесплатно за срок от одного дня до недели.

Третью строчку занял лифтбек Skoda Superb образца 2015−2024 годов. Самой надежной оказалась дизельная версия с рейтингом 98%. Проблемы возникли лишь у 18% автомобилей, участвовавших в опросе, и они касались исключительно выхлопной системы или 12-вольтовой батареи. Более половины машин (67%) отремонтировали за день или меньше, остальные — до недели. Все работы были проведены бесплатно за счет производителя.

В десятку самых надежных автомобилей бизнес-класса также вошли: Mercedes-Benz E-Class (2016—2024), BMW 5-Series с бензиновым мотором (2017—2023), Hyundai Ioniq 6 (2022 — н.в.), Jaguar XE (2015—2024), Jaguar XF (2015—2024), Volkswagen Passat (2015—2022) и BMW 3-Series с дизельным мотором (2019—2024).

В рейтинг не попал ни один автомобиль Toyota, хотя японский бренд традиционно славится своей надежностью.

— Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq

— Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ

— Россиянам назвали 12 машин, которые можно купить, отказавшись от бизнес-ланчей