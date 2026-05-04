Новости
Опубликовано 04 мая 2026, 13:51
1 мин.

Toyota RAV4 получит турбомотор отдачей свыше 300 сил

Toyota создаст самый мощный RAV4 за всю историю модели. Toyota готова оснастить кроссовер RAV4 турбомотором отдачей 2,4 литра. Об этом сообщает издание Drive бсо ссылкой на главного инженера группы разрабочиков Ёсинори Футонаганэ.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© Toyota
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Сейчас наиболее производительная модификация Toyota RAV4 — это подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входят бензиновый атмосферный мотор 2.5 мощностью 186 л.с., электромеханический вариатор и электродвигатель, приводящий здание колёса.

Общая отдача гибрида системы полного привода E-Four достигает 329 л.с. Тяговый аккумулятор ёмкостью 22,1 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на чистом электричестве от 145 до 151 км по стандарту WLTC.

Если верить заявлениям Ёсинори Футонаганэ, то бестселлер «Тойоты» может примерить двигатель от кроссоверов Lexus. В самой производительной версии этот 4-цилиндровый агрегат выдаёт 340 л.с.

Однако перед тем, как заняться созданием мощной модификации RAV4, маркетологам японского бренда предстоит оценить рыночные перспективы такого автомобиля.

Читайте также:

  • Стали известны минусы российского автомобиля «Атом»
  • Космический корабль: Александр Лукашенко оценил новый трактор «Беларус»
  • Идеальный бобик: Kia создала автомобиль по заказу корейской полиции