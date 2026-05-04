Toyota RAV4 получит турбомотор отдачей свыше 300 сил

Сейчас наиболее производительная модификация Toyota RAV4 — это подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входят бензиновый атмосферный мотор 2.5 мощностью 186 л.с., электромеханический вариатор и электродвигатель, приводящий здание колёса.

Общая отдача гибрида системы полного привода E-Four достигает 329 л.с. Тяговый аккумулятор ёмкостью 22,1 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на чистом электричестве от 145 до 151 км по стандарту WLTC.

Если верить заявлениям Ёсинори Футонаганэ, то бестселлер «Тойоты» может примерить двигатель от кроссоверов Lexus. В самой производительной версии этот 4-цилиндровый агрегат выдаёт 340 л.с.

Однако перед тем, как заняться созданием мощной модификации RAV4, маркетологам японского бренда предстоит оценить рыночные перспективы такого автомобиля.

