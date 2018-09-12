Toyota обновила микровэн Sienta

В багажнике пятиместной версии появилось вместительное «подполье» и интересная система хранения: в боковинах предусмотрены выемки, в которые можно установить штанги-ограничители, крепления для багажной полки, такелажные петли или крючки. Вдобавок, в фирменных каталогах есть полезные аксессуары: крепежи для велосипедов, мягкие сумки-авоськи, которые крепятся между штангами, и даже защелки для удочек. А если сложить второй ряд сидений, то образуется ровная площадка длиной 2065 миллиметров. Трехрядная компоновка салона по-прежнему доступна, но только в дорогих версиях.