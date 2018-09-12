Toyota обновила микровэн Sienta

Эксцентричная внешность осталась почти нетронутой. Тойотовцы не стали менять металлические панели кузова, а лишь чуть скорректировали форму пластикового оперения и фар. Но изменения настолько незначительны, что обнаружить их можно, лишь поставив новую машину рядом со старой.
Чуть другими стали обводы переднего бампера, решетка радиатора вместо горизонтальных планок получила ячейки с объемным эффектом. Слегка изменилась форма фар, но пересмотрена и конструкция оптической части: за ближний и дальний свет теперь отвечают «линзы», а указатели поворота переехали из верхней части во внутреннюю секцию.
И все же главные измения — в интерьере. Отныне Sienta получила комплектацию Funbase с пятиместным салоном. Прежде минивэнчик предлагался исключительно с трехрядной компоновкой — с шестью или семью посадочными местами.
В багажнике пятиместной версии появилось вместительное «подполье» и интересная система хранения: в боковинах предусмотрены выемки, в которые можно установить штанги-ограничители, крепления для багажной полки, такелажные петли или крючки. Вдобавок, в фирменных каталогах есть полезные аксессуары: крепежи для велосипедов, мягкие сумки-авоськи, которые крепятся между штангами, и даже защелки для удочек. А если сложить второй ряд сидений, то образуется ровная площадка длиной 2065 миллиметров. Трехрядная компоновка салона по-прежнему доступна, но только в дорогих версиях.
Силовой агрегат остался прежним. Под капотом стоит полуторалитровый бензиновый мотор в паре с бесступенчатым вариатором. Можно выбрать как передний привод (тогда мощность мотора составит 109 сил), так и полный — в этом случае двигатель развивает 103 силы. Есть и экономичная гибридная модификация мощностью 100 сил — она бывает только переднеприводной.
Минивэн Toyota Sienta второго поколения выпускается с 2015 года. Он разработан для внутреннего японского рынка, но выпускается и продается в некоторых других странах Азии — например, в Индонезии и Тайване (машины Тайваньского производства отличаются левосторонним расположением руля).
В основе минивэна лежит платформа и агрегаты хэтчбека B-класса Toyota Yaris/Vitz. По размерам Toyota Sienta соответствует микровэну Opel Meriva: ее длина составляет 4235 миллиметров.