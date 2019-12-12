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10:28

Старый Hyundai Getz превратили в копию раллийного Toyota Yaris

Вот, что можно сделать, если хочешь выступать в ралли, но денег хватает только на подержанный хэтчбек

© Passats de Canto
Лиза Будрина
Американские блогеры сняли пародийное видео на тесты ралли-кара чемпионата WRC, используя для этого старый Hyundai Getz. Немного таланта и сноровки, и дешевый корейский хэтчбек превратился в Toyota Yaris.

Getz изменился до неузнаваемости: хэтчбек обзавелся расширенными колесными арками, обвесом, массивным антикрылом, дополнительным блоком освещения и традиционной ливреей команды Toyota в WRC. Блогеры пошли дальше и даже добавили звучание мотора ралли-кара, правда, только на видео.

Видео: Passats de Canto

Что же касается самого Yaris, то модель сменила поколение в октябре этого года, и уже на подходе ее «горячая» версия. Речь идет о GR Yaris, который дебютирует 11 января 2020 года. По предварительным данным, хэтчбек получил систему полного привода и мощный мотор. Подробности о новинке в компании пока не раскрывают.