Старый Hyundai Getz превратили в копию раллийного Toyota Yaris

10:28
© Passats de Canto
Американские блогеры сняли пародийное видео на тесты ралли-кара чемпионата WRC, используя для этого старый Hyundai Getz. Немного таланта и сноровки, и дешевый корейский хэтчбек превратился в Toyota Yaris.
Getz изменился до неузнаваемости: хэтчбек обзавелся расширенными колесными арками, обвесом, массивным антикрылом, дополнительным блоком освещения и традиционной ливреей команды Toyota в WRC. Блогеры пошли дальше и даже добавили звучание мотора ралли-кара, правда, только на видео.
Видео: Passats de Canto
Что же касается самого Yaris, то модель сменила поколение в октябре этого года, и уже на подходе ее «горячая» версия. Речь идет о GR Yaris, который дебютирует 11 января 2020 года. По предварительным данным, хэтчбек получил систему полного привода и мощный мотор. Подробности о новинке в компании пока не раскрывают.