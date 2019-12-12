Старый Hyundai Getz превратили в копию раллийного Toyota Yaris

Что же касается самого Yaris, то модель сменила поколение в октябре этого года, и уже на подходе ее «горячая» версия. Речь идет о GR Yaris, который дебютирует 11 января 2020 года. По предварительным данным, хэтчбек получил систему полного привода и мощный мотор. Подробности о новинке в компании пока не раскрывают.