У Toyota появится новый кроссовер размером с Lada XRAY

Вероятно, технически новая модель будет максимально унифицирована с Yaris четвёртого поколения. Кроссовер «унаследует» у хэтчбека не только концепцию шасси, но и линейку силовых агрегатов, информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым дисплеем, а также общую стилистику оформления интерьера.

Не исключено, что новинка получит оригинальный кузов и собственное имя, а опционально модель можно будет оснастить полным приводом — такую трансмиссию уже опробовали на «заряженном» Yaris.