У Toyota появится новый кроссовер размером с Lada XRAY

В основу субкомпактного вседорожника ляжет платформа GA-B — самая маленькая версия «глобальной» архитектуры TNGA. Это значит, что ближайшим «родственником» нового кроссовера станет актуальный хэтчбек Toyota Yaris. В беседе с AutoExpress Мэтт Харрисон дал понять, что в отличие от дизайнерского вседорожника C-HR, новая модель будет позиционироваться как практичный недорогой кросс-хэтч.
Фото: Кроссовер на базе Toyota Yaris, неофициальный рендер AutoExpress.co.uk
Вероятно, технически новая модель будет максимально унифицирована с Yaris четвёртого поколения. Кроссовер «унаследует» у хэтчбека не только концепцию шасси, но и линейку силовых агрегатов, информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым дисплеем, а также общую стилистику оформления интерьера.
Не исключено, что новинка получит оригинальный кузов и собственное имя, а опционально модель можно будет оснастить полным приводом — такую трансмиссию уже опробовали на «заряженном» Yaris.
Три месяца назад Toyota уже выпустила кросс-хэтч на базе «Яриса» для китайского рынка — версия для Поднебесной основана на модели прошлого поколения, а модернизация свелась к увеличению дорожного просвета, добавлению пластикового обвеса и локальной доработке внешности.
По прогнозам AutoExpress, премьера новой компактной модели состоится во второй половине года, а продажи в Европе начнутся в первом квартале 2021-го. Миниатюрный кроссовер может появиться и в России, ведь «нишевый» вседорожник C-HR Toyota всё-таки вывела на наш рынок.