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21:21

У Toyota появится новый кроссовер размером с Lada XRAY

Субкомпактная модель займёт нишу на ступень ниже Toyota C-HR

© Кроссовер на базе Toyota Yaris, неофициальный рендер AutoExpress.co.uk
Сергей Ильин
Исполнительный вице-президент Toyota Europe Мэтт Харрисон подтвердил скорый дебют миниатюрного кроссовера, который сможет конкурировать с европейскими бестселлерами малого класса — Nissan Juke и Renault Captur. Ожидается, что новый кроссовер станет дешевле Toyota C-HR, а в длину новинка будет чуть больше четырёх метров.

В основу субкомпактного вседорожника ляжет платформа GA-B — самая маленькая версия «глобальной» архитектуры TNGA. Это значит, что ближайшим «родственником» нового кроссовера станет актуальный хэтчбек Toyota Yaris. В беседе с AutoExpress Мэтт Харрисон дал понять, что в отличие от дизайнерского вседорожника C-HR, новая модель будет позиционироваться как практичный недорогой кросс-хэтч.

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Фото: Кроссовер на базе Toyota Yaris, неофициальный рендер AutoExpress.co.uk

Вероятно, технически новая модель будет максимально унифицирована с Yaris четвёртого поколения. Кроссовер «унаследует» у хэтчбека не только концепцию шасси, но и линейку силовых агрегатов, информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым дисплеем, а также общую стилистику оформления интерьера.

Не исключено, что новинка получит оригинальный кузов и собственное имя, а опционально модель можно будет оснастить полным приводом — такую трансмиссию уже опробовали на «заряженном» Yaris.

Три месяца назад Toyota уже выпустила кросс-хэтч на базе «Яриса» для китайского рынка — версия для Поднебесной основана на модели прошлого поколения, а модернизация свелась к увеличению дорожного просвета, добавлению пластикового обвеса и локальной доработке внешности.

По прогнозам AutoExpress, премьера новой компактной модели состоится во второй половине года, а продажи в Европе начнутся в первом квартале 2021-го. Миниатюрный кроссовер может появиться и в России, ведь «нишевый» вседорожник C-HR Toyota всё-таки вывела на наш рынок.

Источник: AutoExpress