Серийный гиперкар марки будут продавать по цене гиперкаров

Пульс

Стоимость 1000-сильной «Тойоты» достигнет миллиона долларов

17ff8b82c69e7c3257b2ce5022cefa57a6730c87
10 августа 2018

Тысячесильная спортивная «Тойота», которую подразделение Gazoo Racing готовит к запуску серию, будет стоить как «настоящие гиперкары». Об этом в интервью изданию Motoring заявил представитель марки в Австралии Орландо Родригез.

[Лучшие спорткары Toyota в истории: дерзкие машины, которых стесняется Prius](https://motor.ru/selector/toyotasport.htm)

Лучшие спорткары Toyota в истории: дерзкие машины, которых стесняется Prius

По словам Родригеза, сам автомобиль будет представлять собой полноценный гиперкар, поэтому и цена у него окажется соответствующей. При этом представитель марки не стал исключать того, что стоимость машины может превысить миллион долларов.

В то же время, представители «Тойоты» пока не знают, где именно планируется продавать гиперкар. Также о нем нет никакой детальной информации.

Ранее в Gazoo Racing лишь подтвердили планы запуска подобной машины в серийное производство. Пока был показан лишь концептуальный вариант модели – GR Super Sport Concept. Ожидается, что автомобиль получит полностью карбоновую конструкцию и гибридную силовую установку с битурбо «шестеркой» 2.4.

Ожидается, что подобная машина с 2020 года сможет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Также будут подготовлены дорожные версии.

«Тойоты» из ада

Самые безумные кастомные проекты из автомобилей Toyota

Теги:
ToyotaЛе-Ман24 часа Ле-МанаGazoo Racing
Новости по теме
15 июня 2018
Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар
12 января 2018
«Тойота» показала 1000-сильный гибридный суперкар