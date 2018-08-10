Стоимость 1000-сильной «Тойоты» достигнет миллиона долларов

Тысячесильная спортивная «Тойота», которую подразделение Gazoo Racing готовит к запуску серию, будет стоить как «настоящие гиперкары». Об этом в интервью изданию Motoring заявил представитель марки в Австралии Орландо Родригез.

По словам Родригеза, сам автомобиль будет представлять собой полноценный гиперкар, поэтому и цена у него окажется соответствующей. При этом представитель марки не стал исключать того, что стоимость машины может превысить миллион долларов.

В то же время, представители «Тойоты» пока не знают, где именно планируется продавать гиперкар. Также о нем нет никакой детальной информации.

Ранее в Gazoo Racing лишь подтвердили планы запуска подобной машины в серийное производство. Пока был показан лишь концептуальный вариант модели – GR Super Sport Concept. Ожидается, что автомобиль получит полностью карбоновую конструкцию и гибридную силовую установку с битурбо «шестеркой» 2.4.

Ожидается, что подобная машина с 2020 года сможет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Также будут подготовлены дорожные версии.