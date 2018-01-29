Toyota начнет продавать в России маленький кроссовер

В текущем году компания Toyota начнет продавать в России компактный кроссовер C-HR, обновленный минивэн Alphard, седан Camry нового поколения и бензиновую модификацию внедорожника Fortuner. О своих планах производитель объявил одновременно с сообщением о вступлении в должность нового президента российского офиса Toyota – Сюдзи Суга.

О том, что в России может появиться кроссовер C-HR стало известно в начале прошлого года. Тогда на сайте Росстандарта появились сертификационные документы модели. Из них следовало, что машина будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра, выдающими 115 и 148 сил. Доступные модификации – с передним и полным приводом.

Обновленный минивэн Alphard дебютировал в конце 2017-го. Он получил еще более агрессивную внешность и модернизированный шестицилиндровый двигатель.

Новый седан Camry, как ожидается, будет доступен с тремя атмосферными моторами: с прежними агрегатами 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 181 сила, а также с 3,5-литровой «шестеркой». Выглядеть автомобиль станет так же, как и на американском рынке. Сейчас в России продается версия, которая доступна и на азиатских рынках.

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Внедорожник Fortuner пока доступен только с 2,8-литровой дизельной «четверкой», отдача которой составляет 177 лошадиных сил. Позже у модели появится 163-сильный бензиновый агрегат 2.7.