Трамп лез в чемпионские фото Испании: вручил кубок и не уходил до последнего

На протяжении турнира Трамп активно интересовался выступлением сборной США — звонил её тренеру, добился отмены дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна, критиковал главного тренера американцев Томаса Тухеля и высказывал похвалу в адрес президента ФИФА Инфантино. В ходе чемпионата он также предложил расширить количество участников мундиаля до 64 команд и выразил желание провести ещё один турнир в США, но уже без участия Мексики и Канады. Появление Трампа на поле перед началом церемонии было встречено свистом части зрителей. Тем не менее, он лично вручал медали игрокам и участвовал в передаче главного трофея. Как сообщалось ранее, Белый дом подтвердил участие президента в финале ещё 16 июля.

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