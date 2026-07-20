Трамп лез в чемпионские фото Испании: вручил кубок и не уходил до последнего
Церемонию награждения Трамп провёл совместно с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер также принял участие в награждении игроков, раздав медали каждому члену испанской сборной. После церемонии он задержался на поле, чтобы пообщаться с полузащитником Гави, и покинул его только после вмешательства организаторов.
я выбрал вместо рекламы.
На протяжении турнира Трамп активно интересовался выступлением сборной США — звонил её тренеру, добился отмены дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна, критиковал главного тренера американцев Томаса Тухеля и высказывал похвалу в адрес президента ФИФА Инфантино. В ходе чемпионата он также предложил расширить количество участников мундиаля до 64 команд и выразил желание провести ещё один турнир в США, но уже без участия Мексики и Канады. Появление Трампа на поле перед началом церемонии было встречено свистом части зрителей. Тем не менее, он лично вручал медали игрокам и участвовал в передаче главного трофея. Как сообщалось ранее, Белый дом подтвердил участие президента в финале ещё 16 июля.
Читайте также:
АвтоВАЗ начнёт испытания 500-сильной версии кроссовера Lada Azimut
Китайский Wuling Bingo Pro превратится в новую модель Chevrolet
Россиянам рассказали, сколько машин могут потреблять топливо Евро-3