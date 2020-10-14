Mercedes-Benz создал «прозрачный» электрокроссовер EQC

«Прозрачный» автомобиль построили 40 стажеров учебного центра Daimler AG. За основу демонстратора, инженеры взяли предсерийный прототип электрического кроссовера EQC 400. Чтобы рассмотреть конструкцию модели изнутри, специалисты вырезали отверстия в правой части кузова машины. На эту работу у стажеров ушло 36 часов. Ещё 50 часов потребовалось, чтобы сгладить металлические края, а затем покрасить и отполировать кузов.
Для подсветки внутреннего устройства автомобиля, стажеры «Даймлера» разместили по периметру рабочей зоны 15 метров светодиодной ленты. Кроме того, в электрокроссовере провели около 50 метров проводки для силовых кабелей, а также установили два микроконтроллера для регулирования светодиодной подсветки. В течение следующих суток инженеры свели три светодиодные полосы позади автомобиля и подключили их к задним фонарям. Для пояснения устройства демонстратора в салоне EQC стажеры разместили мультимедийные экраны.
Фото: Mercedes-Benz AG
Mercedes-Benz EQC сошел с конвейера в 2019 году. Электрокроссовер выпускается в модификациях EQC400, которая предназначена для глобального рынка и EQC350, реализуемая в Китае. Старшая модель оборудуется двумя электромоторами, отдача которых составляет 420 лошадиные силы. Запас хода при этом равен 417 километрам. Китайская модификация оснащена силовой установкой мощностью 286 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке также составляет 417 километров.
Ранее команда инженеров Mercedes-Benz под представила прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, подготовленного к суровому бездорожью. Экспериментальный автомобиль получил название Mercedes-Benz EQC 4x4. Будет ли запущена в серию модель, построенная в единственном экземпяре, пока неизвестно.