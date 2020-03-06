Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
6 марта, 14:27

Koenigsegg Jesko Absolut способен разогнаться до 532 километров в час

Осталось найти место, где это можно проверить

Алексей Носаченко
Журналисты издания Road&Track пообщались с основателем Koenigsegg Кристианом фон Кенигсеггом и выяснили некоторые подробности о гиперкаре Koenigsegg Jesko Absolut. Так, удалось узнать, что теоретически двухдверка способна развить 532 километра в час, и компания будет готова к скоростному заезду в течение года.

«Если принять во внимание цифры, такие как площадь лобового сопротивления (1,88 квадратного метра) и коэффициент (0,278), а также отдачу двигателя, передаточное число трансмиссии и кривую мощности, то компьютерная симуляция покажет, что мы можем разогнаться до 532 километров в час или около того, — сказал Кристиан фон Кёнигсегг в интервью — Конечно, это в теории, но пока это всё, что мы сейчас имеем. Правда, амбициозных планов развить такую скорость у нас нет, потому что конечный результат будет зависеть от трассы, водителя и возможностей автомобиля».

«Абсолютному» Jesko предстоит превзойти достижение Bugatti Chiron Super Sport 300+, который установил рекорд скорости для дорожных машин, разогнавшись до 490,484 километра в час.

Впрочем, главная проблема — выбор места. Взлетно-посадочная полоса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США, где 403 километра в час развил гибридный McLaren Speedtail, не подходит из-за протяжённости, а на испытательный полигон Volkswagen в Эра-Лессин Koenigsegg не пустят. Именно там установил рекорд скорости Bugatti Chiron Super Sport 300+. Однако в течение года Koenigsegg обещает определиться с трассой и провести тестовые заезды.

Koenigsegg Jesko Absolut — это «заточенная» под движение с максимальной скоростью модификация обычного Jekso. Гиперкар лишен фиксированного антикрыла — его место заняли два стабилизатора, — переднего сплиттера и боковых винглетов. Кузов сзади «нарощен» на 85 миллиметров. В движение Jesko Absolut приводит твин-турбо V8 5.0, выдающий 1622 силы и 1500 Нм момента, сопряжённый с девятиступенчатым «роботом» Light Speed Transmission (LST).