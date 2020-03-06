Koenigsegg Jesko Absolut способен разогнаться до 532 километров в час

«Если принять во внимание цифры, такие как площадь лобового сопротивления (1,88 квадратного метра) и коэффициент (0,278), а также отдачу двигателя, передаточное число трансмиссии и кривую мощности, то компьютерная симуляция покажет, что мы можем разогнаться до 532 километров в час или около того, — сказал Кристиан фон Кёнигсегг в интервью — Конечно, это в теории, но пока это всё, что мы сейчас имеем. Правда, амбициозных планов развить такую скорость у нас нет, потому что конечный результат будет зависеть от трассы, водителя и возможностей автомобиля».