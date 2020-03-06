Koenigsegg Jesko Absolut способен разогнаться до 532 километров в час

«Если принять во внимание цифры, такие как площадь лобового сопротивления (1,88 квадратного метра) и коэффициент (0,278), а также отдачу двигателя, передаточное число трансмиссии и кривую мощности, то компьютерная симуляция покажет, что мы можем разогнаться до 532 километров в час или около того, — сказал Кристиан фон Кёнигсегг в интервью — Конечно, это в теории, но пока это всё, что мы сейчас имеем. Правда, амбициозных планов развить такую скорость у нас нет, потому что конечный результат будет зависеть от трассы, водителя и возможностей автомобиля».
Впрочем, главная проблема — выбор места. Взлетно-посадочная полоса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США, где 403 километра в час развил гибридный McLaren Speedtail, не подходит из-за протяжённости, а на испытательный полигон Volkswagen в Эра-Лессин Koenigsegg не пустят. Именно там установил рекорд скорости Bugatti Chiron Super Sport 300+. Однако в течение года Koenigsegg обещает определиться с трассой и провести тестовые заезды.
Koenigsegg Jesko Absolut — это «заточенная» под движение с максимальной скоростью модификация обычного Jekso. Гиперкар лишен фиксированного антикрыла — его место заняли два стабилизатора, — переднего сплиттера и боковых винглетов. Кузов сзади «нарощен» на 85 миллиметров. В движение Jesko Absolut приводит твин-турбо V8 5.0, выдающий 1622 силы и 1500 Нм момента, сопряжённый с девятиступенчатым «роботом» Light Speed Transmission (LST).